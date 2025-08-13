85% киевлян хотят улучшения жилищных условий: сколько кв. м приходится на человека — исследование Сегодня 13:00 — Недвижимость

Киев — город многоквартирных домов: 88% респондентов сегодня живут именно в многоэтажках. В то же время собственное жилье — квартиру или частный дом имеют только две трети опрошенных людей (66%), остальные снимают или живут у родственников.

Об этом говорится в социологическом исследовании жилищной ситуации в Киеве, проведенном Gradus Research по заказу Украинской ассоциации девелоперов в 2025 году.

Больше всего опрошенных сегодня живут в жилье площадью 40−60 м² - об этом говорят 45% респондентов. Вместе с тем уединенно среди опрошенных живут только 8%, а в 81% столичного жилья проживают семьи из двух-четырех человек.

На одного человека в Киеве сегодня в среднем приходится 20,3 м 2 , что значительно меньше среднего в ЕС (42,5 м 2 ) и тем более американского (69 м 2 ) показателей.

Статистически большая доля молодежи в возрасте от 18 до 34 лет проживает в жилье до 40 м², сравнивая со старшим поколением (29% среди молодежи против 17−18% в старшем возрасте).

Именно молодые люди больше всего довольны своими жилищными условиями — таких 69%, в то время как общий показатель для всех возрастов составляет 62%.

Потребность в улучшении жилищных условий

Но, несмотря на столь высокий уровень удовлетворенности, улучшить свои жилищные условия хотят 85% жителей Киева.

Причины:

50% - недостаточное качество жилья (плохое состояние здания, старые коммуникации, планировка, отсутствие ремонта);

34% - слишком маленькая площадь (особенно для семей с детьми);

32% - вообще не имеют собственного жилья (живут у родственников или арендуют);

28% - неудовлетворительное техническое состояние (возраст дома, влага, трещины);

26% - низкий комфорт жизни (слабая инфраструктура, шум, проблемы с безопасностью).

Улучшить условия в течение следующих 5 лет планируют 68% респондентов, хотя сейчас финансовую возможность для этого, по собственным оценкам, имеют только 58%.

Реальная возможность приобрести жилье

При условии, что среднемесячный платеж за обычную квартиру в льготную ипотеку «єОселя» будет составлять 27 тыс. грн и не будет превышать 50% доходов семьи, тех, кто точно сможет себе это позволить, почти в пять раз меньше — лишь 12%.

Массовое стремление улучшить жилищные условия — это сигнал для рынка и государства. Киевляне стремятся к новому качеству жизни. Но для этого необходимы денежные инструменты (доступная ипотека, аренда с выкупом), обновление жилого фонда, реновация ветхого жилья и государственная поддержка. Тем временем киевляне решают жилищные вопросы своими силами.

Планы на улучшение: желание vs реальность

Решать жилищный вопрос путем приобретения новой недвижимости чаще всего планируется с помощью покупки квартиры (37%) или частного дома (18%), а также в списке — ремонты и аренда.

Если говорить о сроках решения вопроса, то, согласно исследованию, треть жителей столицы планируют приобрести жилье в течение следующих пяти лет. В то же время только 10% из них (или около 2,5% населения столицы) намерены сделать это уже в следующем году. Это свидетельствует об очень ограниченном спросе в краткосрочной перспективе.

Основная часть спроса является отложенной:

21% планируют покупку в течение 2 лет;

22% - в течение 3 лет;

33% - в пятилетнем горизонте.

Этот показатель выглядит реалистично в контексте других источников. По оценкам платформы OLX и опросов рынка 2024−2025 гг. (ЛУН, Минвосстановления, РБК-Украина), в стране до 2,4 млн человек потенциально планируют покупку жилья, а Киев традиционно сохранял долю 15−20% этого спроса.

Платежеспособный отложенный спрос в Киеве составляет примерно 125−190 тыс. человек, или 25−30% от тех, кто задекларировал намерение приобрести жилье в ближайшие пять лет.

Из них:

около 40−50 тыс. человек (т.е. 5−7%) имеют достаточный доход для самостоятельного приобретения жилья без привлечения внешнего финансирования — это условно «активно платежеспособный» сегмент;

еще 80−140 тыс. человек нуждаются в финансовой поддержке — государственной ипотеке, программах софинансирования, рассрочке или возможности продать имеющееся жилье. Это условно «условно платежеспособный» сегмент, который может выйти на рынок только при наличии инструментов доступа к финансированию.

