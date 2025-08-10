Какой вид жилья более безопасен во время ударов и обстрелов — мнение экспертов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какой вид жилья более безопасен во время ударов и обстрелов — мнение экспертов

Недвижимость
3
Какой вид жилья более безопасен во время ударов и обстрелов — мнение экспертов
Какой вид жилья более безопасен во время ударов и обстрелов — мнение экспертов
Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха сообщает, что украинцы при покупке жилой недвижимости предпочитают западные области. Покупают, так сказать, в качестве страховки.
Об этом пишет 24tv.ua.
Люди покупают жилье, а потом едут домой в свои регионы. Западные регионы выбирают на случай, если, например, линия фронта приблизится к их городу, — объясняет Елена Гайдамаха.
Читайте также
Чаще выбирают квартиры с ремонтом, ведь делать его нет времени. Поэтому людям проще взять даже чуть похуже вариант, но с ремонтом, то есть квартиру, в которую сразу можно въехать и жить.
Какой вид жилья более безопасен во время ударов и обстрелов?
В контексте ракетных или дроновых атак полностью безопасного жилья не существует, если это не специализированное здание с хранилищем. Однако есть определенные параметры, которые могут снизить риски. А ведь тип дома имеет значение.
Монолитно-каркасные конструкции обычно лучше выдерживают ударные волны по сравнению с устаревшими панельными домами. Однако в случае прямого попадания пострадает любая конструкция, говорит эксперт.
И советует обращать внимание не только на тип конструкции, но и на толщину стен, перекрытия, качество окон (например, двухкамерные стеклопакеты могут лучше выдержать ударную волну).
Читайте также
Наиболее опасными с точки зрения военных рисков являются панельные дома. Но добавляет, что по этой причине сейчас можно найти такие квартиры с дисконтом до 20%, а то и 30% привычных цен в Киеве.
Кроме того, по словам Елены Гайдамахи, после монолитно-каркасных относительно безопаснее кирпичные дома.
Следует ли покупать квартиру на первом и последнем этажах?
Оксана Остапчук подчеркивает: квартиры на первом или последнем этаже имеют свои преимущества и риски.
Первый этаж:
  • более легкий и быстрый доступ к укрытию;
  • более высокая вероятность поражения обломками от взрывов на улице;
  • больше уличного шума.
Последний этаж:
  • меньше шума сверху;
  • лучшие виды из окна;
  • более сложная эвакуация в экстренной ситуации;
  • больший риск повреждения крыши (в контексте как военного времени, так и непредсказуемых обстоятельств — ненастье и т. п.).
В реалиях войны первый этаж выглядит более практичным, но если дом оборудован надежным укрытием, важнее не этаж, а общая безопасность района и здания. Актуальным может оказаться опыт Израиля, где в домах обустраивают специальные shelter room.
Пока это не является распространенной практикой в Украине, но уже есть примеры застройщиков, предлагающих покупателям ЖК с комнатами-укрытиями в каждой квартире.

Справка Finance.ua:

  • По информации аналитического центра DIM. RIA, в 2025 году зафиксировано снижение спроса на жилье на 14−20% по сравнению с 2024 годом в большинстве регионов.
Квартиры в панельных домах, построенных в 1960—1980-х годах, постепенно теряют привлекательность. В таких городах как Киев, Львов и Харьков спрос на них просел на 15−20% по сравнению с новостройками. Причин несколько:
  • низкая энергоэффективность — из-за плохого утепления расходы на отопление значительно возрастают;
  • техническое состояние — старое жилье часто нуждается в капитальном ремонте;
  • нехватка комфорта — отсутствие лифтов, шумоизоляции, укрытий.
Современные покупатели чаще предпочитают новые жилые комплексы или более современные объекты вторичного рынка с лучшей инфраструктурой и планировкой.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems