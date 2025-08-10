Какой вид жилья более безопасен во время ударов и обстрелов — мнение экспертов Сегодня 13:12 — Недвижимость

Какой вид жилья более безопасен во время ударов и обстрелов — мнение экспертов

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха сообщает, что украинцы при покупке жилой недвижимости предпочитают западные области. Покупают, так сказать, в качестве страховки.

Об этом пишет 24tv.ua.

Люди покупают жилье, а потом едут домой в свои регионы. Западные регионы выбирают на случай, если, например, линия фронта приблизится к их городу, — объясняет Елена Гайдамаха.

Чаще выбирают квартиры с ремонтом, ведь делать его нет времени. Поэтому людям проще взять даже чуть похуже вариант, но с ремонтом, то есть квартиру, в которую сразу можно въехать и жить.

Какой вид жилья более безопасен во время ударов и обстрелов?

В контексте ракетных или дроновых атак полностью безопасного жилья не существует, если это не специализированное здание с хранилищем. Однако есть определенные параметры, которые могут снизить риски. А ведь тип дома имеет значение.

Монолитно-каркасные конструкции обычно лучше выдерживают ударные волны по сравнению с устаревшими панельными домами. Однако в случае прямого попадания пострадает любая конструкция, говорит эксперт.

И советует обращать внимание не только на тип конструкции, но и на толщину стен, перекрытия, качество окон (например, двухкамерные стеклопакеты могут лучше выдержать ударную волну).

Читайте также Такое жилье не хотят покупать: как изменился спрос на квартиры в 2025 году

Наиболее опасными с точки зрения военных рисков являются панельные дома. Но добавляет, что по этой причине сейчас можно найти такие квартиры с дисконтом до 20%, а то и 30% привычных цен в Киеве.

Кроме того, по словам Елены Гайдамахи, после монолитно-каркасных относительно безопаснее кирпичные дома.

Следует ли покупать квартиру на первом и последнем этажах?

Оксана Остапчук подчеркивает: квартиры на первом или последнем этаже имеют свои преимущества и риски.

Первый этаж:

более легкий и быстрый доступ к укрытию;

более высокая вероятность поражения обломками от взрывов на улице;

больше уличного шума.

Последний этаж:

меньше шума сверху;

лучшие виды из окна;

более сложная эвакуация в экстренной ситуации;

больший риск повреждения крыши (в контексте как военного времени, так и непредсказуемых обстоятельств — ненастье и т. п. ).

В реалиях войны первый этаж выглядит более практичным, но если дом оборудован надежным укрытием, важнее не этаж, а общая безопасность района и здания. Актуальным может оказаться опыт Израиля, где в домах обустраивают специальные shelter room.

Пока это не является распространенной практикой в Украине, но уже есть примеры застройщиков, предлагающих покупателям ЖК с комнатами-укрытиями в каждой квартире.

Справка Finance.ua:

По информации аналитического центра DIM. RIA, в 2025 году зафиксировано снижение спроса на жилье на 14−20% по сравнению с 2024 годом в большинстве регионов.

Квартиры в панельных домах, построенных в 1960—1980-х годах, постепенно теряют привлекательность. В таких городах как Киев, Львов и Харьков спрос на них просел на 15−20% по сравнению с новостройками. Причин несколько:

низкая энергоэффективность — из-за плохого утепления расходы на отопление значительно возрастают;

техническое состояние — старое жилье часто нуждается в капитальном ремонте;

нехватка комфорта — отсутствие лифтов, шумоизоляции, укрытий.

Современные покупатели чаще предпочитают новые жилые комплексы или более современные объекты вторичного рынка с лучшей инфраструктурой и планировкой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.