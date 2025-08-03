Таке житло не хочуть купувати: як змінився попит на квартири у 2025 році — Finance.ua

Таке житло не хочуть купувати: як змінився попит на квартири у 2025 році Сьогодні 08:07 — Нерухомість

Таке житло не хочуть купувати: як змінився попит на квартири у 2025 році

Війна, економічна нестабільність та соціальні виклики істотно трансформують попит на житло в Україні. Сьогодні покупці дедалі частіше обирають практичні й енергоефективні варіанти, тоді як деякі типи квартир стрімко втрачають популярність.

Розповідаємо про те, які квартири стали непопулярними серед українців та чому.

Що впливає на зниження попиту на житло

За інформацією аналітичного центру DIM. RIA, у 2025 році зафіксовано зниження попиту на житло на 14 — 20% порівняно з 2024 роком у більшості регіонів. Причинами цього є війна, економічні ризики, а також постійне зростання тарифів на комунальні послуги, що змушує потенційних покупців більш ретельно підходити до вибору житла.

Крім того, люди більше часу почали витрачати на ухвалення рішення щодо купівлі житла. На цьому тлі певні типи житла втрачають актуальність.

Яке житло купують не надто охоче

1. «Панельки»

Квартири в панельних будинках, зведених у 1960−1980-х роках, поступово втрачають привабливість. У таких містах, як Київ, Львів і Харків, попит на них просів на 15−20% у порівнянні з новобудовами. Причин кілька:

низька енергоефективність — через погане утеплення витрати на опалення значно зростають;

технічний стан — старе житло часто потребує капітального ремонту;

брак комфорту — відсутність ліфтів, шумоізоляції, укриттів.

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Сучасні покупці частіше віддають перевагу новим житловим комплексам або більш сучасним об’єктам вторинного ринку з кращою інфраструктурою та плануванням.

2. Великі за площею квартири

Попитом дедалі рідше користуються і просторі квартири понад 100 м² та приватні будинки від 300 м². Основний фактор — надто висока вартість обслуговування. В умовах економії та підвищених комунальних тарифів покупці звертають увагу на компактне житло — однокімнатні та двокімнатні квартири в сегменті «економ» і «комфорт».

Елітні квадратні метри стають баластом. Великі квартири й будинки продаються повільніше через високу стартову ціну та значні щомісячні витрати на іпотеку — фактори, які змушують покупців зосереджуватися на практичності замість розкоші.

Яке ще житло не має попиту

Житло на останніх поверхах втратило популярність, особливо у містах, які часто зазнають обстрілів (Київ, Харків, Запоріжжя). Через загрози безпеці інтерес до таких квартир впав приблизно на 25%. Люди все частіше обирають помешкання на нижніх або середніх поверхах.

Квартири без автономного опалення, генераторів чи газових плит суттєво втратили популярність. В умовах нестабільного енергопостачання покупці шукають житло, яке дозволяє бути незалежним від централізованих систем.

Об’єкти, зведені девелоперами з поганою репутацією або без документального підтвердження готовності будинку, майже не приваблюють покупців. Люди остерігаються недобросовісних забудовників і затягнутих строків здачі.

Зазначається, що міста північного прикордоння, зокрема Чернігів і Суми, втратили частину попиту майже втричі. Причина — воєнні ризики, зниження економічної активності та недостатній рівень інфраструктури. Навіть у відносно безпечному західному регіоні інтерес до новобудов зменшується, якщо вони розташовані далеко від міських центрів або не мають зручного транспортного сполучення.

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