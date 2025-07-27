Як змінилися пріоритети українців при виборі житла внаслідок війни — Finance.ua
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Як змінилися пріоритети українців при виборі житла внаслідок війни

Нерухомість
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Як змінилися пріоритети українців при виборі житла внаслідок війни
Як змінилися пріоритети українців при виборі житла внаслідок війни
Через російські обстріли, пошкодження енергетичної інфраструктури та часті відключення світла українці віддають перевагу невеликим будинкам за містом замість квартир. Вони встановлюють компактні будинки «під ключ» із сонячними панелями, прагнучи повної автономії й незалежності від комунальних мереж.
Про це сказала президентка Спілки фахівців з нерухомого майна України Лариса Ставинога в етері Громадського радіо.

Як змінилися тенденції на ринку нерухомості

Експертка повідомляє, квартири на вищих поверхах наразі не користуються популярністю, тому їх зараз дуже важко продати.
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Натомість громадяни віддають перевагу квартирам до десятого поверху.
«Ми сьогодні спостерігаємо, що чим вищий поверх — тим більша знижка йде на квартиру. Хто не боїться — може сьогодні вдало щось придбати. Але треба дочекатися, щоб закінчилась війна, щоб не було ризиків», — зазначила Ставинога.
За її словами, швидше продається житло, у якому є альтернативне джерело енергії — газ або генератор.
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Також збільшився попит на готові для проживання квартири. Українці, які переїхали в інші регіони, замість просторих новобудов обирають компактне житло з ремонтом.

Як змінилися ціни на квартири

Як зазначає Ставинога, найчастіше продаються квартири вартістю $30- $70 тис. До повномасштабного вторгнення популярними були квартири, що коштували від $70 до $150−200 тис.
«Ринок був інший. Ціни були іншими. Люди планували своє життя, інвестували, активно вкладали. Зараз, наприклад, кияни виставляють на продаж свої квартири й думають над тим, щоб зайву нерухомість продати і тримати все у грошах, щоб бути мобільнішими», — сказала Лариса Ставинога.
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Нагадаємо, на українському ринку нерухомості спостерігається відновлення попиту на житло бізнес- та преміум-класу з боку іноземних інвесторів. У деяких проєктах частка угод із покупцями з-за кордону вже перевищує частку з українськими клієнтами.
Згідно з дослідженням, щоб придбати однокімнатну квартиру на вторинці, українцям потрібно працювати в середньому більше 5 років, відкладаючи всю зарплату.
За матеріалами:
Громадське радіо
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