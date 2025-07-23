Які податки мають сплачувати орендодавці у 2025 році — Finance.ua

Які податки мають сплачувати орендодавці у 2025 році Сьогодні 21:04 — Нерухомість

Які податки мають сплачувати орендодавці у 2025 році

Здача квартири в оренду — це не лише можливість отримати додатковий дохід, а й обов’язок перед податковою. У 2025 році в Україні вимоги до орендодавців стали жорсткішими: посилився контроль з боку державних органів, а також зріс ризик перевірок і фінансових санкцій.

Розповідаємо, як законно здавати в оренду 1-кімнатну квартиру та які податки потрібно сплачувати.

Понад 90% ринку оренди житла знаходиться в тіні. У цей же час понад 56 тисяч ФОП (за даними ДПС) здають майно в оренду і сплачують до 5% єдиного податку з таких доходів. Про це У цей же час понад 56 тисяч ФОП (за даними ДПС) здають майно в оренду і сплачують до 5% єдиного податку з таких доходів. Про це повідомила народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Протягом 5 років я постійно подаю поправки до Податкового кодексу для зменшення ставки ПДФО з доходів від оренди житла до 5% - але податковий комітет та Мінфін завжди були проти. То може оновлений уряд нарешті прорахує всі вади такого суперечливого оподаткування доходів громадян від здачі в оренду житлової нерухомості та ініціює зміни в податкове законодавство», — написала Южаніна.

Які податки мають сплачувати орендодавці

Усі доходи від здачі житла підлягають оподаткуванню, якщо оренда не оформлена як підприємницька діяльність. З 1 липня 2025 року базова ставка податків виглядає так:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% — військовий збір.

Сумарне податкове навантаження — 23%, наголошують у Головному управлінні ДПС у Черкаській області . Це стосується всіх громадян, які отримують дохід від здачі житла в найм без реєстрації як ФОП.

Скільки податків потрібно сплатити за однокімнатну квартиру

Вартість оренди 1-кімнатної квартири залежить від міста та району. За даними порталу ЛУН, у липні 2025 року середні ціни в Україні такі:

Київ: 10 000−15 000 грн/місяць;

Львів: 9 000−13 000 грн/місяць;

Одеса: 8 000−12 000 грн/місяць;

Дніпро: 7 000−10 000 грн/місяць.

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Припустимо, ви здаєте квартиру в Києві за 12 000 грн. Якщо здавати житло протягом усього року, податкова база виглядає так:

загальний дохід за рік: 12 000×12 = 144 000 грн;

ПДФО (18%): 25 920 грн;

військовий збір (5%): 7 200 грн;

разом податків: 33 120 грн.

Після сплати всіх податків власнику залишається 110 880 грн чистого доходу за рік, або приблизно 9 240 грн на місяць.

Якщо ви ФОП 3-ї групи, то сплатите 500 грн (5% єдиного податку) + 1 760 грн (ЄСВ) + 600 грн (5% військовий збір) = 2 860 грн.

Для ФОП 2-ї групи податок фіксований — 1 600 грн + 600 грн військового збору = 2 200 грн, що може бути вигідніше за високої орендної плати.

Як декларувати дохід від оренди

Податки з оренди не стягуються автоматично, тому відповідальність за їх сплату лежить на орендодавцях. Ось алгоритм дій:

Укласти договір оренди у письмовій формі. Це дозволяє захистити себе юридично та мати підставу для декларування. Подати річну декларацію до 1 травня наступного року. За оренду у 2025 році декларацію слід подати до 1 травня 2026 року. Сплатити податки до 1 серпня 2026 року. Після подання декларації податкова нарахує суму до сплати. У разі подання декларації онлайн — через електронний кабінет платника — вся процедура спрощується.

Які є ризики при здачі квартири без сплати податків

Оренда «в тіні» — найпоширеніше явище на ринку. Але з 2024 року податкова почала активно моніторити банківські перекази, онлайн-оголошення, звернення сусідів і співпрацювати з ОСББ.

Наслідки порушення:

штраф до 25% суми несплаченого податку;

пеня за кожен день прострочення;

адміністративна відповідальність у разі системних порушень.

«Якщо буде повторне виявлення ухилення можливі перевірки майна, а у крайніх випадках «судові процеси», — наголошують податківці.

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Оформлення оренди як підприємницької діяльності дозволяє зменшити податкове навантаження. У 2025 році ФОП на 3-й групі сплачує:

5% від доходу (єдиний податок);

5% військовий збір;

+22% ЄСВ — якщо є працівники або власник добровільно сплачує внески.

Проте можливість працювати як ФОП має сенс при здачі кількох об’єктів одночасно або при оренді комерційної нерухомості.

Оренда через агентство не звільняє від податків

Інколи агентства пропонують «обслуговування під ключ», у тому числі сплату податків — але слід уважно перевіряти, чи дійсно вони подають декларацію від імені орендодавця.

Посередник може допомогти з договором, пошуком орендаря і контролем оплати, але не відповідає за податкову частину. Навіть якщо гроші отримує агентство, платником лишається власник.

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