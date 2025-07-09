Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС розповіла про результати розсилок — Finance.ua

Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС розповіла про результати розсилок Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС розповіла про результати розсилок

У травні 2025 року суб’єкти роздрібної торгівлі, які отримали попереджувальні листи від податкової, відобразили через РРО 4,6 млн грн готівкової виручки. Загалом 1302 такі повідомлення через електронний кабінет отримали підприємці, у закладах яких у березні розрахунки здійснювались виключно у безготівковій формі.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, щоб забезпечити повноту декларування виторгів і сплати податків ДПС здійснює моніторинг діяльності таких підприємців.

Повідомлення мають на меті звернути увагу платників податків на можливі порушення, якщо готівкові розрахунки не проводяться через реєстратор розрахункових операцій (РРО) під час продажу товарів.

Результати превентивної роботи ДПС:

450 підприємців (34% з тих, хто отримав повідомлення) почали фіксувати готівкові розрахунки, загалом — на 4,6 млн грн;

300 суб’єктів (23%) подали звіти з відсутністю виторгу або скасували РРО;

понад 500 суб’єктів (43%) продовжують працювати лише з безготівковими розрахунками без відображення готівки.

«Отже, кількість суб’єктів сфери роздрібної торгівлі, які провадять діяльність через магазини, кафе та ресторани виключно безготівково, зменшилась», — зазначили в ДПС.

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