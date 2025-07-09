Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС розповіла про результати розсилок — Finance.ua
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Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС розповіла про результати розсилок

Особисті фінанси
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Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС розповіла про результати розсилок
Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС розповіла про результати розсилок
У травні 2025 року суб’єкти роздрібної торгівлі, які отримали попереджувальні листи від податкової, відобразили через РРО 4,6 млн грн готівкової виручки. Загалом 1302 такі повідомлення через електронний кабінет отримали підприємці, у закладах яких у березні розрахунки здійснювались виключно у безготівковій формі.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Зазначається, щоб забезпечити повноту декларування виторгів і сплати податків ДПС здійснює моніторинг діяльності таких підприємців.
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Повідомлення мають на меті звернути увагу платників податків на можливі порушення, якщо готівкові розрахунки не проводяться через реєстратор розрахункових операцій (РРО) під час продажу товарів.
Результати превентивної роботи ДПС:
  • 450 підприємців (34% з тих, хто отримав повідомлення) почали фіксувати готівкові розрахунки, загалом — на 4,6 млн грн;
  • 300 суб’єктів (23%) подали звіти з відсутністю виторгу або скасували РРО;
  • понад 500 суб’єктів (43%) продовжують працювати лише з безготівковими розрахунками без відображення готівки.
«Отже, кількість суб’єктів сфери роздрібної торгівлі, які провадять діяльність через магазини, кафе та ресторани виключно безготівково, зменшилась», — зазначили в ДПС.
За матеріалами:
Finance.ua
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