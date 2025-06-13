Виторги через РРО б’ють рекорди: підсумки травня від ДПС — Finance.ua

Виторги через РРО б’ють рекорди: підсумки травня від ДПС Сьогодні 07:08 — Особисті фінанси

Виторги через РРО б’ють рекорди: підсумки травня від ДПС

У травні 2025 року Україна зафіксувала нові рекорди в прозорих безготівкових розрахунках. За даними податкової, через реєстратори розрахункових операцій (РРО та ПРРО) було проведено продажів на 473,4 млрд грн, а кількість фіскальних чеків сягнула 896,2 млн.

Про це свідчать дані ДПС.

Порівняно з травнем 2024 року обсяг виторгів зріс на третину — на 113,6 млрд грн або 31,6%, а у порівнянні з квітнем 2025 — на 28,5 млрд грн. Середньодобово через касові апарати проходило понад 15,3 млрд грн.

Також стрімко зростає кількість чеків: у травні вона була на 48,1 млн більшою, ніж у квітні, та на 81,4 млн — у річному порівнянні. Щодня в середньому оформлювалося понад 28,9 млн чеків, що є найвищим показником за весь час.

Як кажуть податківці, зростанню прозорих розрахунків сприяли інформаційна кампанія ДПС, а також посилений контроль за фіскальною дисципліною. Це вказує на розширення легального бізнесу, розвиток податкової культури та формування здорової конкуренції на ринку.

Нагадаємо, на вебпорталі ДПС у розділі «Е-сервіси» функціонує сервіс «Пошук фіскального чека», що розміщений за посиланням . Він дозволяє здійснити пошук чека РРО/ПРРО, перевірити його справжність та припинити незаконну діяльність окремих торгівців.

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