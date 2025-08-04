ТОП-15 городов с самым дорогим жильем: какое место занял Киев — Finance.ua

ТОП-15 городов с самым дорогим жильем: какое место занял Киев
Украинская столица за год опустилась почти на 40 пунктов в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью от Numbeo.
Согласно обновленным данным аналитического сервиса, в рейтинге цен на жилье Киев переместился со 100 позиции на 139, а цена за квадратный метр жилья в центре города составила 2 269 долларов.
В рейтинг также попали два других украинских города: Львов занял 142 место (1 986 долл./кв.м), а Одесса — 144 (1 446 долл./кв.м).
ТОП-15 городов с самым дорогим жильем
Речь идет о покупке однокомнатной квартиры в центре города
- Цюрих, Швейцария — 23 904 долл./кв.м,
- Женева, Швейцария — 22 359 долл./кв.м,
- Лозанна, Швейцария — 21 524 долл./кв.м,
- Базель, Швейцария — 21 259 долл./кв.м
- Лондон, Великобритания — 20 472 долл./кв.м,
- Берн, Швейцария — 19 301 долл./кв.м,
- Париж, Франция — 14 135 долл./кв.м,
- Мюнхен, Германия — 13 032 долл./кв.м,
- Люксембург, Люксембург — 11 959 долл./кв.м,
- Стокгольм, Швеция — 11 601 долл./кв.м,
- Вена, Австрия — 10 956 долл./кв.м,
- Амстердам, Нидерланды — 10 471 долл./кв.м,
- Милан, Италия — 10 268 долл./кв.м,
- Осло, Норвегия — 10 185 долл./кв.м,
- Копенгаген, Дания — 9 526 долл./кв.м.
Среди самых дешевых городов в рейтинге Numbeo:
- Одесса, Украина (1 446 долл./кв.м),
- Орадя, Румыния (1 959 долл./кв.м,
- Львов, Украина (1 986 долл./кв.м),
- Минск, беларусь (2005 долл./кв.м).
Недавно мы сообщали, что в июне арендная плата на Манхеттене снова достигла рекордного уровня — уже в четвертый раз за последние пять месяцев. Как свидетельствуют данные аналитической компании Miller Samuel Inc. и брокерской фирмы Douglas Elliman, медианная стоимость новых договоров аренды составила $4625. Это на 7,6% больше, чем в июне 2024 года и на $54 больше, чем в мае.
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