ТОП-15 городов с самым дорогим жильем: какое место занял Киев — Finance.ua

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ТОП-15 городов с самым дорогим жильем: какое место занял Киев

Личные финансы
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ТОП-15 городов с самым дорогим жильем: какое место занял Киев
ТОП-15 городов с самым дорогим жильем: какое место занял Киев
Украинская столица за год опустилась почти на 40 пунктов в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью от Numbeo.
Согласно обновленным данным аналитического сервиса, в рейтинге цен на жилье Киев переместился со 100 позиции на 139, а цена за квадратный метр жилья в центре города составила 2 269 долларов.
ТОП-15 городов с самым дорогим жильем: какое место занял Киев
В рейтинг также попали два других украинских города: Львов занял 142 место (1 986 долл./кв.м), а Одесса — 144 (1 446 долл./кв.м).

ТОП-15 городов с самым дорогим жильем

Речь идет о покупке однокомнатной квартиры в центре города
  1. Цюрих, Швейцария — 23 904 долл./кв.м,
  2. Женева, Швейцария — 22 359 долл./кв.м,
  3. Лозанна, Швейцария — 21 524 долл./кв.м,
  4. Базель, Швейцария — 21 259 долл./кв.м
  5. Лондон, Великобритания — 20 472 долл./кв.м,
  6. Берн, Швейцария — 19 301 долл./кв.м,
  7. Париж, Франция — 14 135 долл./кв.м,
  8. Мюнхен, Германия — 13 032 долл./кв.м,
  9. Люксембург, Люксембург — 11 959 долл./кв.м,
  10. Стокгольм, Швеция — 11 601 долл./кв.м,
  11. Вена, Австрия — 10 956 долл./кв.м,
  12. Амстердам, Нидерланды — 10 471 долл./кв.м,
  13. Милан, Италия — 10 268 долл./кв.м,
  14. Осло, Норвегия — 10 185 долл./кв.м,
  15. Копенгаген, Дания — 9 526 долл./кв.м.
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Среди самых дешевых городов в рейтинге Numbeo:
  • Одесса, Украина (1 446 долл./кв.м),
  • Орадя, Румыния (1 959 долл./кв.м,
  • Львов, Украина (1 986 долл./кв.м),
  • Минск, беларусь (2005 долл./кв.м).
Недавно мы сообщали, что в июне арендная плата на Манхеттене снова достигла рекордного уровня — уже в четвертый раз за последние пять месяцев. Как свидетельствуют данные аналитической компании Miller Samuel Inc. и брокерской фирмы Douglas Elliman, медианная стоимость новых договоров аренды составила $4625. Это на 7,6% больше, чем в июне 2024 года и на $54 больше, чем в мае.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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