ТОП-15 городов с самым дорогим жильем: какое место занял Киев — Finance.ua

ТОП-15 городов с самым дорогим жильем: какое место занял Киев Сегодня 16:50 — Личные финансы

ТОП-15 городов с самым дорогим жильем: какое место занял Киев

Украинская столица за год опустилась почти на 40 пунктов в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью от Numbeo

Согласно обновленным данным аналитического сервиса, в рейтинге цен на жилье Киев переместился со 100 позиции на 139, а цена за квадратный метр жилья в центре города составила 2 269 долларов.

В рейтинг также попали два других украинских города: Львов занял 142 место (1 986 долл./кв.м), а Одесса — 144 (1 446 долл./кв.м).

ТОП-15 городов с самым дорогим жильем

Речь идет о покупке однокомнатной квартиры в центре города

Цюрих, Швейцария — 23 904 долл./кв.м, Женева, Швейцария — 22 359 долл./кв.м, Лозанна, Швейцария — 21 524 долл./кв.м, Базель, Швейцария — 21 259 долл./кв.м Лондон, Великобритания — 20 472 долл./кв.м, Берн, Швейцария — 19 301 долл./кв.м, Париж, Франция — 14 135 долл./кв.м, Мюнхен, Германия — 13 032 долл./кв.м, Люксембург, Люксембург — 11 959 долл./кв.м, Стокгольм, Швеция — 11 601 долл./кв.м, Вена, Австрия — 10 956 долл./кв.м, Амстердам, Нидерланды — 10 471 долл./кв.м, Милан, Италия — 10 268 долл./кв.м, Осло, Норвегия — 10 185 долл./кв.м, Копенгаген, Дания — 9 526 долл./кв.м.

Среди самых дешевых городов в рейтинге Numbeo:

Одесса, Украина (1 446 долл./кв.м),

Орадя, Румыния (1 959 долл./кв.м,

Львов, Украина (1 986 долл./кв.м),

Минск, беларусь (2005 долл./кв.м).

Недавно мы сообщали, что в июне арендная плата на Манхеттене снова достигла рекордного уровня — уже в четвертый раз за последние пять месяцев. Как свидетельствуют данные аналитической компании Miller Samuel Inc. и брокерской фирмы Douglas Elliman, медианная стоимость новых договоров аренды составила $4625. Это на 7,6% больше, чем в июне 2024 года и на $54 больше, чем в мае.

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