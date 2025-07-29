Цены на аренду 2-ком. квартиры в Европе: где дешевше (инфографика) — Finance.ua

Цены на аренду 2-ком. квартиры в Европе: где дешевше (инфографика) Сегодня 17:02 — Недвижимость

Цены на аренду 2-ком. квартиры в Европе: где дешевше (инфографика)

Самым дорогим городом в Европе остается Лондон (2 732 евро или 2 297 фунтов стерлингов), а самым дешевым — Афины (595 евро).

Об этом пишет Еuronews , ссылаясь на данные отчета Deutsche Bank.

В целом двухкомнатные квартиры стоят примерно в два раза дешевле трехкомнатных. Однако некоторые города меняются местами в рейтинге. Соотношение цен также отличается.

Где арендная плата выросла

В отчете приведены цифры в долларах США, но для более корректного сравнения мы перевели их в евро. Изменения могут отличаться при пересчете на местную валюту.

В период с 2020 по 2025 год месячная арендная плата за трехкомнатную квартиру в центрах городов Европы выросла на 3% в Хельсинки и на 206% в Стамбуле.

В целом в Южной и Восточной Европе наблюдался самый сильный рост арендной платы. За Стамбулом следуют:

Лиссабон (81%),

Прага (73%)

Эдинбург (71%), в каждом из которых рост составил более 70%.

Значительно выросла арендная плата и в Испании: на 65% в Барселоне и на 59% в Мадриде.

Афины и Варшава — два других европейских города, где рост составил чуть более 50%.

Размер квартиры

Для двухкомнатной квартиры в центре города самый высокий и самый низкий рост арендной платы в Европе в период с 2020 по 2025 год был отмечен в Стамбуле (191%) и Хельсинки (18%). Рост в Хельсинки был выше, чем для трехкомнатной квартиры (3%).

В некоторых городах рост арендной платы был выше для трехкомнатных квартир — например, в Стамбуле (на 15 процентных пунктов больше), Праге (23 п. п.) и Амстердаме (10 п. п.). В других городах больше выросла стоимость аренды квартир с одной спальней, в том числе в Милане (20 процентных пунктов) и Варшаве (10 процентных пунктов).

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