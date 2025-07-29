Цены на аренду 2-ком. квартиры в Европе: где дешевше (инфографика) — Finance.ua

Цены на аренду 2-ком. квартиры в Европе: где дешевше (инфографика)
Самым дорогим городом в Европе остается Лондон (2 732 евро или 2 297 фунтов стерлингов), а самым дешевым — Афины (595 евро).
Об этом пишет Еuronews, ссылаясь на данные отчета Deutsche Bank.
В целом двухкомнатные квартиры стоят примерно в два раза дешевле трехкомнатных. Однако некоторые города меняются местами в рейтинге. Соотношение цен также отличается.
Где арендная плата выросла
В отчете приведены цифры в долларах США, но для более корректного сравнения мы перевели их в евро. Изменения могут отличаться при пересчете на местную валюту.
В период с 2020 по 2025 год месячная арендная плата за трехкомнатную квартиру в центрах городов Европы выросла на 3% в Хельсинки и на 206% в Стамбуле.
В целом в Южной и Восточной Европе наблюдался самый сильный рост арендной платы. За Стамбулом следуют:
- Лиссабон (81%),
- Прага (73%)
- Эдинбург (71%), в каждом из которых рост составил более 70%.
Значительно выросла арендная плата и в Испании: на 65% в Барселоне и на 59% в Мадриде.
Афины и Варшава — два других европейских города, где рост составил чуть более 50%.
Размер квартиры
Для двухкомнатной квартиры в центре города самый высокий и самый низкий рост арендной платы в Европе в период с 2020 по 2025 год был отмечен в Стамбуле (191%) и Хельсинки (18%). Рост в Хельсинки был выше, чем для трехкомнатной квартиры (3%).
В некоторых городах рост арендной платы был выше для трехкомнатных квартир — например, в Стамбуле (на 15 процентных пунктов больше), Праге (23 п. п.) и Амстердаме (10 п. п.). В других городах больше выросла стоимость аренды квартир с одной спальней, в том числе в Милане (20 процентных пунктов) и Варшаве (10 процентных пунктов).
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