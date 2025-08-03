Такое жилье не хотят покупать: как изменился спрос на квартиры в 2025 году — Finance.ua

Такое жилье не хотят покупать: как изменился спрос на квартиры в 2025 году Сегодня 08:07 — Недвижимость

Такое жилье не хотят покупать: как изменился спрос на квартиры в 2025 году

Война, экономическая нестабильность и социальные вызовы существенно трансформируют спрос на жилье в Украине. Сегодня покупатели все чаще выбирают практичные и энергоэффективные варианты, в то время как некоторые типы квартир стремительно теряют популярность.

Рассказываем о том, какие квартиры стали непопулярны среди украинцев и почему.

Что влияет на снижение спроса на жилье

По информации аналитического центра DIM. RIA, в 2025 году зафиксировано снижение спроса на жилье на 14−20% по сравнению с 2024 годом в большинстве регионов. Причинами этого являются война, экономические риски, а также постоянный рост тарифов на коммунальные услуги, что заставляет потенциальных покупателей более тщательно подходить к выбору жилья.

Кроме того, люди больше времени стали тратить на принятие решения о покупке жилья. На этом фоне некоторые типы жилья теряют актуальность.

Какое жилье покупают неохотно

1. «Панельки»

Квартиры в панельных домах, построенных в 1960—1980-х годах, постепенно теряют привлекательность. В таких городах как Киев, Львов и Харьков спрос на них просел на 15−20% по сравнению с новостройками. Причин несколько:

низкая энергоэффективность — из-за плохого утепления расходы на отопление значительно возрастают;

техническое состояние — старое жилье требует капитального ремонта;

нехватка комфорта — отсутствие лифтов, шумоизоляции, укрытий.

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Современные покупатели чаще предпочитают новые жилые комплексы или более современные объекты вторичного рынка с лучшей инфраструктурой и планировкой.

2. Квартиры с большой площадью

Спросом все реже пользуются просторные квартиры более 100 м² и частные дома от 300 м². Основной фактор — слишком высокая стоимость обслуживания. В условиях экономии и повышенных коммунальных тарифов покупатели обращают внимание на компактное жилье — однокомнатные и двухкомнатные квартиры в сегменте «эконом» и «комфорт».

Элитные квадратные метры становятся балластом. Большие квартиры и дома продаются медленнее из-за высокой стартовой цены и значительных ежемесячных расходов на ипотеку — факторы, заставляющие покупателей сосредотачиваться на практичности вместо роскоши.

Какое еще жилье не пользуется спросом

Жилье на последних этажах потеряло популярность, особенно в городах, которые часто подвергаются обстрелам (Киев, Харьков, Запорожье). Из-за угроз безопасности интерес к таким квартирам упал примерно на 25%. Люди все чаще выбирают жилье на нижних или средних этажах.

Квартиры без автономного отопления, генераторов или газовых плит существенно утратили популярность. В условиях нестабильного энергоснабжения покупатели ищут жилье, позволяющее быть независимым от централизованных систем.

Объекты, построенные девелоперами с плохой репутацией или без документального подтверждения готовности дома, почти не привлекают покупателей. Люди опасаются недобросовестных застройщиков и затянутых сроков сдачи.

Отмечается, что города северного пограничья, в частности Чернигов и Сумы, потеряли часть спроса почти в три раза. Причина — военные риски, снижение экономической активности и недостаточный уровень инфраструктуры. Даже в относительно безопасном западном регионе интерес к новостройкам уменьшается, если они расположены вдали от городских центров или не имеют удобного транспортного сообщения.

Телеканал 24 По материалам:

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