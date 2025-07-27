Как изменились приоритеты украинцев при выборе жилья вследствие войны — Finance.ua

Как изменились приоритеты украинцев при выборе жилья вследствие войны Сегодня 10:01 — Недвижимость

Как изменились приоритеты украинцев при выборе жилья вследствие войны

Из-за российских обстрелов, повреждений энергетической инфраструктуры и частых отключений света украинцы предпочитают небольшие дома за городом вместо квартир. Они устанавливают компактные дома «под ключ» с солнечными панелями, стремясь к полной автономии и независимости от коммунальных сетей.

Об этом сказала президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Лариса Ставинога в эфире Общественного радио.

Как изменились тенденции на рынке недвижимости

Эксперт сообщает, квартиры на более высоких этажах пока не пользуются популярностью, поэтому их сейчас очень трудно продать.

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Граждане предпочитают квартиры до десятого этажа.

«Мы сегодня наблюдаем, что чем выше этаж — тем больше скидка идет на квартиру. Кто не боится, может сегодня удачно что-то приобрести. Но нужно дождаться, чтобы закончилась война, чтобы не было рисков», — отметила Ставинога.

По ее словам, скорее продается жилье, в котором есть альтернативный источник энергии — газ или генератор.

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Также возрос спрос на готовые для проживания квартиры. Украинцы, переехавшие в другие регионы, вместо просторных новостроек выбирают компактное жилье с ремонтом.

Как изменились цены на квартиры

Как отмечает Ставинога, чаще всего продаются квартиры стоимостью $30-$70 тыс. До полномасштабного вторжения популярными были квартиры, стоившие от $70 до $150−200 тыс.

«Рынок был другим. Цены были другими. Люди планировали свою жизнь, инвестировали, активно вкладывали. Сейчас, например, киевляне выставляют на продажу свои квартиры и думают над тем, чтобы лишнюю недвижимость продать и держать все в деньгах, чтобы быть более мобильными», — сказала Лариса Ставинога.

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Напомним, на украинском рынке недвижимости наблюдается возобновление спроса на жилье бизнес- и премиум-класса со стороны иностранных инвесторов. В некоторых проектах доля сделок с покупателями из-за границы уже превышает долю с украинскими клиентами.

Согласно исследованию , чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичке, украинцам нужно работать в среднем больше 5 лет, откладывая всю зарплату.

Громадське радіо По материалам:

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