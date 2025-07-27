Как изменились приоритеты украинцев при выборе жилья вследствие войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились приоритеты украинцев при выборе жилья вследствие войны

Недвижимость
111
Как изменились приоритеты украинцев при выборе жилья вследствие войны
Как изменились приоритеты украинцев при выборе жилья вследствие войны
Из-за российских обстрелов, повреждений энергетической инфраструктуры и частых отключений света украинцы предпочитают небольшие дома за городом вместо квартир. Они устанавливают компактные дома «под ключ» с солнечными панелями, стремясь к полной автономии и независимости от коммунальных сетей.
Об этом сказала президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Лариса Ставинога в эфире Общественного радио.

Как изменились тенденции на рынке недвижимости

Эксперт сообщает, квартиры на более высоких этажах пока не пользуются популярностью, поэтому их сейчас очень трудно продать.
Читайте также
Граждане предпочитают квартиры до десятого этажа.
«Мы сегодня наблюдаем, что чем выше этаж — тем больше скидка идет на квартиру. Кто не боится, может сегодня удачно что-то приобрести. Но нужно дождаться, чтобы закончилась война, чтобы не было рисков», — отметила Ставинога.
По ее словам, скорее продается жилье, в котором есть альтернативный источник энергии — газ или генератор.
Читайте также
Также возрос спрос на готовые для проживания квартиры. Украинцы, переехавшие в другие регионы, вместо просторных новостроек выбирают компактное жилье с ремонтом.

Как изменились цены на квартиры

Как отмечает Ставинога, чаще всего продаются квартиры стоимостью $30-$70 тыс. До полномасштабного вторжения популярными были квартиры, стоившие от $70 до $150−200 тыс.
«Рынок был другим. Цены были другими. Люди планировали свою жизнь, инвестировали, активно вкладывали. Сейчас, например, киевляне выставляют на продажу свои квартиры и думают над тем, чтобы лишнюю недвижимость продать и держать все в деньгах, чтобы быть более мобильными», — сказала Лариса Ставинога.
Читайте также
Напомним, на украинском рынке недвижимости наблюдается возобновление спроса на жилье бизнес- и премиум-класса со стороны иностранных инвесторов. В некоторых проектах доля сделок с покупателями из-за границы уже превышает долю с украинскими клиентами.
Согласно исследованию, чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичке, украинцам нужно работать в среднем больше 5 лет, откладывая всю зарплату.
По материалам:
Громадське радіо
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems