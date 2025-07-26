В Украине растет спрос на недвижимость среди иностранных инвесторов: какое жилье выбирают — Finance.ua

В Украине растет спрос на недвижимость среди иностранных инвесторов: какое жилье выбирают Вчера 12:08 — Недвижимость

В Украине растет спрос на недвижимость среди иностранных инвесторов: какое жилье выбирают

На украинском рынке недвижимости наблюдается возобновление спроса на жилье бизнес- и премиум-класса со стороны иностранных инвесторов. В некоторых проектах доля сделок с покупателями из-за границы уже превышает долю с украинскими клиентами.

Об этом застройщики рассказали агентству «Интерфакс-Украина».

Кто инвестирует в украинскую недвижимость

По словам СМО Alliance Novobud Ирины Михалевой, граждане Испании, Японии, Канады и других стран вкладывают средства, рассчитывая на перспективу. Их интересуют как будущие доходы от аренды, так и рост стоимости жилья.

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Одесский застройщик «Два Академика» за полтора года заключил 35% сделок с иностранными инвесторами. Среди них — граждане ОАЭ, Словакии, Турции, Италии, США, Греции, Израиля и Румынии.

В то же время в компании Greenville отмечают, хотя иностранцы проявляют интерес как к квартирам для инвестиций, так и личному проживанию, однако принятие решений о покупке откладывают до улучшения ситуации с безопасностью.

Также нерезиденты часто интересуются проектами, где зарубежные компании вовлечены в качестве партнера.

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Как отметила координатор отделов продаж «РИЭЛ» в Киеве Зоряна Землинская, ЖК бизнес-класса Maxima Residence интересует обычно граждан Турции, ведь он является совместным проектом с турецким девелопером Bosphorus Development.

Также управляющий партнера группы компаний DIM Александр Насиковский сообщает, иностранцы не проявляют активности, однако в структуре спроса на жилье премиум-класса появились украинцы, длительно проживающие за рубежом.

Напомним, по данным ЛУН, несмотря на регулярные обстрелы и сложную ситуацию безопасности, стоимость жилья в большинстве украинских городов продолжает расти. Однако на первичном рынке есть два исключения — Запорожье и Кропивницкий, где зафиксировано снижение цен.

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