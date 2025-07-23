Какая страна признана самой доступной страной в Европе для покупки жилья — Finance.ua

Какая страна признана самой доступной страной в Европе для покупки жилья Сегодня 18:00 — Недвижимость

Какая страна признана самой доступной страной в Европе для покупки жилья

Дания признана самой доступной страной в Европе для покупки жилья.

Об этом свидетельствуют данные отчета BestBrokers.com.

Исследование охватило 62 страны, учитывая такие факторы, как средняя заработная плата, цены на жилье, уровень инфляции и ипотечные ставки.

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В то же время эта страна, которая считается одной из самых дорогих во многих аспектах, оказалась наиболее привлекательной для покупки жилья.

В Дании стоимость квартиры площадью 100 квадратных метров эквивалентна 114 чистым месячным зарплатам.

В 2023 году Дания была признана самой дорогой страной Евросоюза. По информации Евростата, цены на товары и услуги в стране превышали средний показатель по ЕС на 43%. При этом по уровню среднегодового дохода датчане заняли седьмое место в Европе.

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Цены на жилье в Европейском Союзе продолжают расти . По данным Евростата, в первом квартале 2025 года стоимость жилья выросла на 5,7% в годовом измерении, а аренда — на 3,2%. По сравнению с последним кварталом 2024 года цены на жилье поднялись на 1,4%, а на аренду — на 0,9%.

Покупка жилья

По сравнению с 2010 годом цены на жилье выросли больше, чем аренда, в 21 из 26 стран ЕС, где есть данные. В Венгрии жилье подорожало на 260%, в Эстонии — на 238%, а в Литве — на 194%.

Напомним, рынок коммерческой недвижимости Европы не оправдывает ожиданий относительно восстановления , продажи недвижимости на минимумах почти за десятилетие.

Годовой объем продаж в первом квартале 2025 года остался на уровне 47,8 млрд евро, что более чем вдвое меньше показателя трехлетней давности.

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