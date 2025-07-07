Як змінювалися ціни на житло в Європі — дані Євростату Сьогодні 08:06 — Нерухомість

Як змінювалися ціни на житло в Європі — дані Євростату

Ціни на житло в Європейському Союзі продовжують зростати. За даними Євростату, у першому кварталі 2025 року вартість житла зросла на 5,7% у річному вимірі, а оренда — на 3,2%.

У порівнянні з останнім кварталом 2024 року ціни на житло піднялися на 1,4%, а на оренду — на 0,9%.

Графік: Євростат

З 2010 року до початку 2025-го ціни на житло в ЄС зросли на 57,9%, а орендні ставки — на 27,8%.

Купівля житла

У порівнянні з 2010 роком, ціни на житло зросли більше, ніж оренда, у 21 з 26 країн ЄС, де є дані.

В Угорщині житло подорожчало на 260%, в Естонії — на 238%, а в Литві — на 194%.

Також подвоїлися ціни або зросли більш ніж удвічі в 9 країнах ЄС: у Латвії (+154%), Чехії (+147%), Португалії (+130%), Болгарії (+125%), Австрії (+113%), Люксембурзі й Польщі (обидві +102%) та Словаччині (+100%).

Єдина країна, де житло подешевшало, — Італія (-4%).

Оренда житла

Орендні ставки зросли у всіх країнах ЄС, крім однієї. Найбільше підвищення зафіксовано в Естонії (+220%), Литві (+184%), Угорщині (+124%) та Ірландії (+115%).

Греція залишається єдиною країною, де оренда подешевшала — на 11%.

Графік: Євростат

Все більше українців задумуються над інвестуванням у нерухомість за кордоном. Такі вкладення можуть бути вигідними як для власного проживання, так і на перспективу. Наприклад, щоб здавати житло в оренду та отримувати пасивний дохід. Які умови придбання житла у п’яти країнах Європи, де сьогодні мешкає найбільше українців, — розповідаємо тут

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