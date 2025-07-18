Європейський ринок нерухомості застряг у «зомбіленді» без ознак відновлення — Finance.ua

Європейський ринок нерухомості застряг у «зомбіленді» без ознак відновлення Сьогодні 06:47 — Нерухомість

Європейський ринок нерухомості застряг у «зомбіленді» без ознак відновлення

Ринок комерційної нерухомості Європи не виправдовує очікувань щодо відновлення, продажі нерухомості на мінімумах майже за десятиліття. Річний обсяг продажів у першому кварталі 2025 року залишився на рівні 47,8 млрд євро, що більш ніж удвічі менше за показник трирічної давності.

Ринок комерційної нерухомості Європи не виправдовує очікувань щодо відновлення, на тлі того, як обережність інвесторів ставить продажі нерухомості на мінімуми майже за десятиліття, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Деякі інвестори та банки, визнаючи, що перспективи залишаються слабкими, навіть починають втручатися, щоб позбутися проблемних активів або реструктуризувати їх, сказав один з керівників, додавши, однак, що підхід «продовжувати і вдавати» щодо проблемних боргів усе ще є поширеним явищем.

Це помітна зміна настроїв з початку 2025 року, коли були надії на кінець трирічного спаду, спричиненого пандемією, але непередбачувана торговельна політика США, обіцянка більшої прибутковості на інших приватних ринках та відмова продавців визнавати нижчі ціни негативно вплинули на активність, пише видання.

Річний обсяг продажів комерційної нерухомості в Європі в першому кварталі 2025 року залишився незмінними на рівні 47,8 млрд євро (55,6 млрд дол.), що більш ніж удвічі менше за показник трирічної давності, згідно з останніми переглянутими даними MSCI.

Попередні показники свідчать про поганий другий квартал — транскордонні інвестиції в нерухомість у Європі, на Близькому Сході та в Африці скоротилися приблизно на п’яту частину порівняно з попереднім роком до 17,2 мільярда євро, що є найгіршим періодом з квітня по червень за десятиліття, повідомило агентство нерухомості Knight Frank, посилаючись на попередні дані MSCI.

Мляві продажі торкнулися більшості секторів, включаючи офіси, що сильно постраждали, і навіть центри обробки даних, які раніше були позитивною точкою, хоча дефіцит пропозиції на ринку орендного житла продовжує привертати увагу.

«У нас „зомбіленд“… немає відновлення, заблоковані активи, немає повернення ліквідності», — сказав Себастьяно Ферранте, керівник відділу європейської нерухомості американського фондового гіганта PGIM.

Хоча логістика та готелі також представляли можливості для купівлі, заміські офіси та старі торгові центри також входять до числа активів, яким складно знайти покупців, додав Ферранте.

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