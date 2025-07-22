Налоговая показала, сколько украинцы уплатили налога за недвижимость — Finance.ua

Налоговая показала, сколько украинцы уплатили налога за недвижимость Сегодня 10:04 — Личные финансы

Налоговая показала, сколько украинцы уплатили налога за недвижимость

В течение января — июня 2025 года владельцы недвижимости уплатили почти 5,6 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Такие данные сообщила Налоговая служба.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 18,4% или почти на 0,9 млрд гривен. В первом полугодии 2024 года местные бюджеты получили 4,7 млрд грн этого налога.

Наибольшие суммы налога получили:

Киев — 1,1 млрд грн,

Днепропетровская — 571,9 млн грн,

Киевская — 571,2 млн грн,

Одесская области — 543,7 млн гривен.

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В 2025 году налог уплачивается за отчетный 2024 год. Уплачивают его физические лица — владельцы:

— квартир площадью более 60 кв. м;

— зданий площадью более 120 кв. м;

— других разных типов жилья, в том числе их долей, более 180 кв. метров.

Как определить сумму

Рассчитать сумму налога можно на онлайн-калькуляторе на вебпортале ГНС

А просмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением «Моя налоговая».

В случае выявления разногласий по начисленной сумме налога необходимо обратиться в Центры обслуживания плательщиков и провести сверку.

Как рассчитывается налог, кто освобожден от его уплаты, какие объекты недвижимости не облагаются налогом — читайте по ссылке

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Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил постановление , которое начинает создание и запуск Информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен реформировать правила аренды, ипотеки и квартирных очередей. Речь идет о документе № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», благодаря которому должна стартовать масштабная жилищная реформа в Украине.

Справка Finance.ua:

В июне рынок аренды продолжал демонстрировать значительные отличия между западными, центральными и прифронтовыми регионами.

В июне пользователи еще активнее искали недвижимость в аренду. По данным Dim. ria, заинтересованность наблюдается абсолютно во всех областях Украины.

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