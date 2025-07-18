Сколько стоит посуточная аренда квартир этим летом — Finance.ua

Сколько стоит посуточная аренда квартир этим летом
В июне 2025 г. Одесса возглавила рейтинг среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Как свидетельствуют данные платформы OLX, в разгар туристического сезона в городе значительно возросла как активность пользователей, так и цены.
Медианная стоимость посуточной аренды однокомнатки в Одессе выросла на 50% по сравнению с предыдущим годом — до 1500 гривен в сутки. Это самый высокий показатель роста среди всех городов Украины.
Одесса также стала лидером по количеству откликов на объявления, опередив Киев, Львов, Днепр и Харьков. По сравнению с июнем 2024 года количество обращений к арендодателям в Одессе выросло на 67%.
Также положительную динамику показали Тернополь (+39%) и Черкассы (+30%).
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В то же время в большинстве областных центров спрос на посуточную аренду снизился:
- Полтава: -60%;
- Запорожье: -44%;
- Киев: -43%;
- Днепр: -36%;
- Харьков: -27%.
Предложение на рынке
В июне количество объявлений в Одессе выросло на 91%, превысив показатели Киева на 41%. Незначительный рост также зафиксирован в Запорожье, Черкассах и Житомире (около 13%).
В большинстве других городов объем предложения остался стабильным.
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Тенденции лета 2025
Несмотря на активность в отдельных регионах, общая ситуация на рынке посуточной аренды летом 2025 показывает смешанные тенденции. В большинстве городов цены стабильные — на уровне 800−1000 гривен в сутки.
В то же время Полтава стала второй по темпам роста цен после Одессы: там стоимость посуточных квартир выросла на 38% (до 900 грн/сутки), однако спрос снизился.
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