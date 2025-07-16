Аренда и квартирные очереди по-новому: Верховная Рада приняла законопроект о жилищной реформе — Finance.ua

Аренда и квартирные очереди по-новому: Верховная Рада приняла законопроект о жилищной реформе Сегодня 12:12 — Недвижимость

Аренда и квартирные очереди по-новому: Верховная Рада приняла законопроект о жилищной реформе

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен реформировать правила аренды, ипотеки и квартирных очередей. Речь идет о документе № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», благодаря которому должна стартовать масштабная жилищная реформа в Украине.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

За принятие этого законопроекта Украина получит 300 млн евро до 4 квартала этого года, поскольку документ является одним из индикаторов программы Ukraine Facility, согласно которой Украине предоставляется 50 млрд евро от ЕС до 2027 года.

Что предусматривает реформа жилищной политики

«Мы делаем первый шаг к тому, чтобы попрощаться с Жилищным кодексом 1983 года. Его много раз „обновляли“, но суть оставалась неизменной — архаичная модель, которая имитировала жилищную политику вместо того, чтобы реально ее формировать. Очереди, которые годами не двигаются. Формальность вместо реальных решений», — написала Шуляк.

Так, по ее словам, более 600 тыс. украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях — и это данные только на 2015 год. А война еще более усугубила эту проблему из-за колоссального количества ВПЛ, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий.

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Вместо многолетнего ожидания в очередях на фактически не движущиеся квартиры (ежегодно государство предоставляет лишь несколько сотен квартир), украинцам предложат новые, более реальные возможности получить жилье.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий запустят новые инструменты, которые позволят наконец это жилье получить:

запуск финансово-кредитных программ;

перезапуск инструмента жилищно-строительных кооперативов;

государственно-частное партнерство через создание так называемых операторов доступного жилья.

Тем, у кого недостаточно доходов, чтобы приобрести жилье, предусмотрены два новых формата временного жилья:

социальная аренда,

аренда с правом выкупа.

Оба механизма уже много лет эффективно работают в ЕС, однако они должны адаптироваться под украинские реалии так, чтобы это действительно работало и максимально эффективно закрывало потребность в жилье.

Кто будет предоставлять жилье в социальную аренду

Жилье, которое можно взять в социальную аренду, будет предоставляться из государственного и муниципального фондов социального жилья.

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«Это будет и новое жилье, которое будет строиться за государственные средства, и государственно-частное партнерство, но главное, что мы сможем таким образом наконец-то достроить все наши долгострои — следствие деятельности недобросовестных застройщиков и не только. Законопроект по фонду социального жилья, где все это будет прописано, уже готовится. Следующим, финальным, будет законопроект об управлении этим фондом», — сообщила Шуляк.

Что дальше

Новая жилищная политика, подчеркнула Шуляк, начинает реализовываться с момента принятия законопроекта № 12377 во втором чтении. В то же время для полноценного начала жилищной реформы будут созданы и приняты еще два важных законопроекта — «О фонде социального жилья», а также законопроект об управлении этим фондом. Над первым работу уже начали, поскольку дедлайн его принятия по Ukraine Facility — 4 квартал 2026 года.

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