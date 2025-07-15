Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске — Finance.ua

Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске Сегодня 20:01 — Недвижимость

Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске

Как свидетельствует статистика ЛУН , на первичном рынке Ивано-Франковска цены на квадратный метр колеблются от 620 до 1150 долларов в зависимости от класса жилья.

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Новостройки

Цена квадратного метра в новостройках в среднем составляет около 850 долларов. Все зависит от класса жилого комплекса, где находится жилье.

В эконом-классе цена составляет 620 долларов, а в комфорт — уже 800 долларов. В бизнес-классе цена достигает 890 долларов, а в премиум — 1150 долларов.

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Вторичный рынок

На этом рынке цены на все виды квартир подскочили:

1-комнатные квартиры обойдутся в 38 тысяч долларов.

2-комнатные — в 56 тысяч долларов.

3-комнатная квартира с ценой в 73 тысячи долларов.

снизился почти во всех регионах. В то же время наблюдается значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях. Об этом свидетельствуют данные Dim.ria. Напомним, в июне 2025 года интерес к новостройкам среди украинцевпочти во всех регионах. В то же время наблюдается значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях. Об этом свидетельствуют данные Dim.ria.

Цены на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют стабильность: цены в течение месяца колебались в пределах нескольких процентов.

Наибольший же рост количества объявлений о продаже вторичного жилья в июне наблюдался в Сумской и Черниговской областях, а также в Киеве.

Справка Finance.ua:

Пятерку городов с самыми дешевыми однокомнатными квартирами сейчас составляют города, расположенные ближе к линии фронта. Это города со следующими медианными ценами:

Херсон, 600 тыс. грн;

Запорожье, 672 тыс. грн;

Суммы, 723 тыс. грн;

Николаев, 748 тыс. грн;

Харьков, 872 тыс. грн.

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