Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске — Finance.ua

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Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске

Недвижимость
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Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске
Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске
Как свидетельствует статистика ЛУН, на первичном рынке Ивано-Франковска цены на квадратный метр колеблются от 620 до 1150 долларов в зависимости от класса жилья.
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Новостройки

Цена квадратного метра в новостройках в среднем составляет около 850 долларов. Все зависит от класса жилого комплекса, где находится жилье.
В эконом-классе цена составляет 620 долларов, а в комфорт — уже 800 долларов. В бизнес-классе цена достигает 890 долларов, а в премиум — 1150 долларов.
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Вторичный рынок

На этом рынке цены на все виды квартир подскочили:
  • 1-комнатные квартиры обойдутся в 38 тысяч долларов.
  • 2-комнатные — в 56 тысяч долларов.
  • 3-комнатная квартира с ценой в 73 тысячи долларов.
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Напомним, в июне 2025 года интерес к новостройкам среди украинцев снизился почти во всех регионах. В то же время наблюдается значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях. Об этом свидетельствуют данные Dim.ria.
Цены на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют стабильность: цены в течение месяца колебались в пределах нескольких процентов.
Наибольший же рост количества объявлений о продаже вторичного жилья в июне наблюдался в Сумской и Черниговской областях, а также в Киеве.

Справка Finance.ua:

  • Пятерку городов с самыми дешевыми однокомнатными квартирами сейчас составляют города, расположенные ближе к линии фронта. Это города со следующими медианными ценами:
  • Херсон, 600 тыс. грн;
  • Запорожье, 672 тыс. грн;
  • Суммы, 723 тыс. грн;
  • Николаев, 748 тыс. грн;
  • Харьков, 872 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
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