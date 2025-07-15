Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске — Finance.ua

Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске
Как свидетельствует статистика ЛУН, на первичном рынке Ивано-Франковска цены на квадратный метр колеблются от 620 до 1150 долларов в зависимости от класса жилья.
Новостройки
Цена квадратного метра в новостройках в среднем составляет около 850 долларов. Все зависит от класса жилого комплекса, где находится жилье.
В эконом-классе цена составляет 620 долларов, а в комфорт — уже 800 долларов. В бизнес-классе цена достигает 890 долларов, а в премиум — 1150 долларов.
Вторичный рынок
На этом рынке цены на все виды квартир подскочили:
- 1-комнатные квартиры обойдутся в 38 тысяч долларов.
- 2-комнатные — в 56 тысяч долларов.
- 3-комнатная квартира с ценой в 73 тысячи долларов.
Напомним, в июне 2025 года интерес к новостройкам среди украинцев снизился почти во всех регионах. В то же время наблюдается значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях. Об этом свидетельствуют данные Dim.ria.
Цены на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют стабильность: цены в течение месяца колебались в пределах нескольких процентов.
Наибольший же рост количества объявлений о продаже вторичного жилья в июне наблюдался в Сумской и Черниговской областях, а также в Киеве.
Справка Finance.ua:
- Пятерку городов с самыми дешевыми однокомнатными квартирами сейчас составляют города, расположенные ближе к линии фронта. Это города со следующими медианными ценами:
- Херсон, 600 тыс. грн;
- Запорожье, 672 тыс. грн;
- Суммы, 723 тыс. грн;
- Николаев, 748 тыс. грн;
- Харьков, 872 тыс. грн.
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