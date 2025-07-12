В Украине активизировалось строительство нового жилья: где строят больше всего — Finance.ua

В Украине активизировалось строительство нового жилья: где строят больше всего
За январь-март 2025 года в Украине приступили к строительству 22,7 тыс. квартир общей площадью 1,4 млн кв.м. Это на 35% больше по количеству и на 52% больше по площади, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает ЛУН.
Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году стартовало возведение 16,7 тыс. квартир общей площадью 919,1 тыс. кв.м.
Где строят больше всего
Больше всего квартир в первом квартале текущего года начали строить в Киевской области — 9292 квартиры общей площадью 594,6 тыс. квадратных метров.
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На втором месте — Львовская область, где стартовало строительство 3067 новых квартир общей площадью 247,9 тыс. кв.м.
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Третью строчку занимает г. Киев. За первые три месяца года столичные застройщики начали строить 1711 новых квартир общей площадью 145,3 тыс. кв.м.
К лидерам по объемам нового строительства также попали:
- Ивано-Франковская обл. — 1530 квартир;
- Винницкая обл. — 973 кв.;
- Закарпатская обл. — 968 кв.;
- Черновицкая обл. — 965 кв.;
- Волынская обл. — 923 кв.
«Такие показатели могут свидетельствовать об активизации девелоперской деятельности в стране и потенциальном увеличении предложения на рынке недвижимости в ближайшие 2−5 лет», — отмечают аналитики.
Напомним, во время войны в Украине себестоимость строительства выросла на 10−30% в зависимости от класса проекта. В то же время на стройках ощущается значительный дефицит квалифицированной рабочей силы.
По мнению эксперта, после войны жилая недвижимость останется основным сегментом инвестирования, особенно в бизнес и премиальном сегменте в центре столицы.
По данным Dim. ria, в июне 2025 года интерес к новостройкам среди украинцев снизился почти во всех регионах. В то же время наблюдается значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях.
Цены на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют стабильность: цены в течение месяца колебались в пределах нескольких процентов. Наибольшее падение спроса отмечено в Черниговской (-29%), Житомирской (-27%) и Волынской (-25%) областях.
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