В Украине активизировалось строительство нового жилья: где строят больше всего — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине активизировалось строительство нового жилья: где строят больше всего

Недвижимость
24
В Украине активизировалось строительство нового жилья: где строят больше всего
В Украине активизировалось строительство нового жилья: где строят больше всего
За январь-март 2025 года в Украине приступили к строительству 22,7 тыс. квартир общей площадью 1,4 млн кв.м. Это на 35% больше по количеству и на 52% больше по площади, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает ЛУН.
Читайте также
Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году стартовало возведение 16,7 тыс. квартир общей площадью 919,1 тыс. кв.м.

Где строят больше всего

Больше всего квартир в первом квартале текущего года начали строить в Киевской области — 9292 квартиры общей площадью 594,6 тыс. квадратных метров.

Страхование жилья от последствий «прилета» 🏠

На втором месте — Львовская область, где стартовало строительство 3067 новых квартир общей площадью 247,9 тыс. кв.м.
Читайте также
Третью строчку занимает г. Киев. За первые три месяца года столичные застройщики начали строить 1711 новых квартир общей площадью 145,3 тыс. кв.м.
К лидерам по объемам нового строительства также попали:
  • Ивано-Франковская обл. — 1530 квартир;
  • Винницкая обл. — 973 кв.;
  • Закарпатская обл. — 968 кв.;
  • Черновицкая обл. — 965 кв.;
  • Волынская обл. — 923 кв.
«Такие показатели могут свидетельствовать об активизации девелоперской деятельности в стране и потенциальном увеличении предложения на рынке недвижимости в ближайшие 2−5 лет», — отмечают аналитики.
Читайте также
Напомним, во время войны в Украине себестоимость строительства выросла на 10−30% в зависимости от класса проекта. В то же время на стройках ощущается значительный дефицит квалифицированной рабочей силы.
По мнению эксперта, после войны жилая недвижимость останется основным сегментом инвестирования, особенно в бизнес и премиальном сегменте в центре столицы.
По данным Dim. ria, в июне 2025 года интерес к новостройкам среди украинцев снизился почти во всех регионах. В то же время наблюдается значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях.
Цены на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют стабильность: цены в течение месяца колебались в пределах нескольких процентов. Наибольшее падение спроса отмечено в Черниговской (-29%), Житомирской (-27%) и Волынской (-25%) областях.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems