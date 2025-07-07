В Киевской области планируют построить жилой квартал для мариупольцев: постановление правительства — Finance.ua

В Киевской области планируют построить жилой квартал для мариупольцев: постановление правительства Сегодня 17:32 — Казна и Политика

В Киевской области планируют построить жилой квартал для мариупольцев: постановление правительства

В Белой Церкви будет построено муниципальное жилье для мариупольцев.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабинет Министров Украины утвердил постановление «О реализации экспериментального проекта по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц из Мариупольского городского территориального общества».

Для реализации проекта уже выбран земельный участок площадью 11 гектаров и уже заключен соответствующий договор пользования.

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Будет финансироваться проект за счет бюджета Мариупольской общины — это более 5 млрд грн. Также ожидается софинансирование международных партнеров.

Строительство стартует уже в этом году. Продолжительность реализации — до двух лет, в дальнейшем модель будет масштабироваться на другие общины.

Что предусматривает проект:

строительство жилья для аренды — квартиры будут предоставляться на социальных условиях;

льготное ипотечное кредитование для тех, кто готов купить жилье.

«Это первый масштабный проект такого типа, и у него есть все шансы стать образцом новой жилищной политики государства. Мы переходим к практическому воплощению — предусмотрено строительство полноценного жилого квартала для мариупольцев», — рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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На первом этапе планируется строительство 10 жилых домов в Белой Церкви. Это муниципальное арендное жилье, которое будет предоставляться переселенцам на социальных условиях через прозрачную систему распределения.

«Это позволит обеспечить жильем более 1500 мариупольцев», — добавил Кулеба.

Что планируют построить

Проект предусматривает строительство трех жилых комплексов на 1218 квартир общей площадью 96 тыс. м², в которых смогут проживать более 3 тысяч человек.

Инфраструктура квартала будет включать:

квартиры для маломобильных групп населения (на первых этажах);

помещения для детских садов, сервисов, торговли и быта;

пространства для сообществ и безопасная среда.

Как будет проходить аренда жилья

Жилье будет предоставляться в формате социальной аренды — по прозрачной системе распределения и с арендной платой, не превышающей 30% среднего дохода семьи.

Приоритет получат семьи военнослужащих, пленных, погибших защитников и защитниц, многодетные семьи, люди с инвалидностью.

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