Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика) — Finance.ua

Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика) Сегодня 13:00 — Недвижимость

Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика)

Основная причина для поиска арендованного жилья для украинцев — это изменение города или района проживания. Лидируют квартиры на вторичке.

Следующими вариантами для аренды являются новостройки и смарт-квартиры.

Об этом пишет украинский маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA , который провел опрос среди более 1500 украинцев.

Цена

Больше всего опрошенных стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц.

Однако значительная часть увеличила свой бюджет на арендную плату до 15 тыс. грн, в то же время 67% респондентов отмечают, что найти жилье в пределах желаемого бюджета сложно.

Приоритеты

Среди приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье для покупки, на первый план выходят доступная цена, состояние объекта, площадь и удобство расположения.

Готовность сотрудничать с риелторами в 2025 году выросла. Особенно это касается покупателей жилья — они чаще привлекают специалистов для сопровождения сделки. Арендаторы же в основном стремятся искать жилье самостоятельно.

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