Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика) — Finance.ua
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Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика)

Недвижимость
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Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика)
Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика)
Основная причина для поиска арендованного жилья для украинцев — это изменение города или района проживания. Лидируют квартиры на вторичке.
Следующими вариантами для аренды являются новостройки и смарт-квартиры.
Об этом пишет украинский маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA, который провел опрос среди более 1500 украинцев.
Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика)

Цена

Больше всего опрошенных стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц.
Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика)
Однако значительная часть увеличила свой бюджет на арендную плату до 15 тыс. грн, в то же время 67% респондентов отмечают, что найти жилье в пределах желаемого бюджета сложно.
Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика)

Приоритеты

Среди приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье для покупки, на первый план выходят доступная цена, состояние объекта, площадь и удобство расположения.
Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика)
Готовность сотрудничать с риелторами в 2025 году выросла. Особенно это касается покупателей жилья — они чаще привлекают специалистов для сопровождения сделки. Арендаторы же в основном стремятся искать жилье самостоятельно.
Как изменился бюджет украинцев на аренду жилья (инфографика)
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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