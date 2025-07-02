В Украине создадут муниципальное жилье: кто получит и сколько будет стоить аренда — Finance.ua

В Украине создадут муниципальное жилье: кто получит и сколько будет стоить аренда Сегодня 16:01 — Недвижимость

В Украине создадут муниципальное жилье: кто получит и сколько будет стоить аренда

Правительство запускает пилотный проект создания муниципального жилья для аренды по доступным ценам.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Общества будут выступать заказчиками строительства. Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс», — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, благодаря реализации экспериментального проекта граждане, которые в этом нуждаются, будут обеспечены жильем.

«Это будет способствовать интеграции внутренне перемещенных лиц в новые общины и создаст дополнительные стимулы для возвращения украинцев на Родину», — отметил он.

Кто сможет получить жилье

В первую очередь муниципальное жилье получат:

ветераны;

родные погибших защитников;

военнослужащие;

ВПЛ;

дети-сироты;

учителя;

врачи;

коммунальщики.

Критерии к жилью и получателям

Правительство определило четкие критерии как для получателей жилья, так и для самих помещений.

В частности, установлена ​​норма — 40 м² на семью из двух человек.

Квартиры должны быть пригодны для проживания, с меблировкой и наличием бытовой техники.

Плата за аренду жилья

Арендная плата будет определяться по специальной формуле с учетом социально-экономических условий конкретного региона.

«Ставка намного ниже рыночной и потому доступна для семей с небольшим достатком. Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч грн», — отметил Шмыгаль и добавил, что проект будет финансироваться за счет местных бюджетов, а также за кредитные и грантовые средства партнеров.

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Правительство также приняло решение направить 540 млн грн общинам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова. Указанные ресурсы инвестируют в ремонты около 200 многоквартирных домов, которые повредили российские террористы.

Напомним, с января 2025 года в Украине заработала программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ, которая предусматривает частичную финансовую компенсацию арендаторам части арендной платы и арендодателям части налогов.

Размер субсидии определяется индивидуально с учетом уровня доходов семьи, количества членов семьи и стоимости аренды жилья и не влияет на получение субсидии на оплату коммунальных услуг.

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Основные характеристики для расчета: средняя цена аренды однокомнатной квартиры общей площадью 35,22 кв. метра (193,6 грн за квадратный метр), корректирующие коэффициенты и социальная норма жилья — 13,65 кв. метра на человека, но не менее 35,22 кв. метра на семью.

Как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, при выборе жилья для аренды украинцы обычно обращают внимание на цену, район, состояние ремонта, автономность и безопасность.

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