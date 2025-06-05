У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії для ВПО на оренду житла — Finance.ua

У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії для ВПО на оренду житла Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії для ВПО на оренду житла

На кінець травня 44 родинам внутрішньо переміщених осіб призначено субсидію на найм житла. Середній розмір призначених субсидій становить 5 722,01 гривень.

Про це пресслужба Міністерства соціальної політики повідомила в коментарі УНН.

«Станом на 29 травня 2025 року загальна кількість родин ВПО, яким призначено субсидію на найм житла — 44 родини ВПО», — йдеться в повідомленні.

Хто може скористатися субсидією на оплату вартості або частини оренди житла

Субсидія на найм житла надається всім ВПО, які набули відповідного статусу, починаючи з 2014 року, і відповідають таким критеріям:

перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані, згідно з переліком, затвердженим Мінрозвитку, і не мають у власності житла загальною площею понад 13,65 кв. м на особу на підконтрольній території України (крім територій, з яких вони перемістилися);

якщо їхнє житло знищене або пошкоджене до ступеня, непридатного для проживання, що підтверджено відповідними документами та внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій.

Розмір субсидії

Розмір субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від:

рівня доходів родини;

кількості членів родини;

майнового стану;

вартості оренди житла в конкретному регіоні, що враховано відповідними коригувальними коефіцієнтами для регіону, де розташоване орендоване житло.

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«Субсидія на найм житла покриває витрати на оренду житлового приміщення (або його частини), що перевищують 20% сукупного доходу родини ВПО в межах встановлених соціальних нормативів. Станом на 29 травня 2025 середній розмір призначених субсидій на найм житла становить 5 722,01 гривень», — інформує Мінсоцполітики.

Міністерство зазначає, що для отримання субсидії на найм житла ВПО подають наступні документи:

договір найму житлового приміщення між наймодавцем та наймачем — ВПО;

заяву за встановленою формою;

інші документів (у разі потреби).

Бланки примірного договору та заяви доступні за посиланням

При цьому за наявності підписаного власного договору найму можна скористатися ним.

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«Зазначені документи подаються особисто наймачем та наймодавцем (який претендує на отримання компенсації податків) за їхнім вибором: до органів Пенсійного фонду України, зокрема, в разі надсилання їх в електронній формі (через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України з накладеними наймачем та наймодавцем електронними підписами), або до центрів надання адміністративних послуг», — пояснюють в Мінсоцполітики.

У яких випадках субсидію не призначать

Перелік підстав, за наявності яких субсидія на найм житла не призначається, або припиняється, зокрема:

якщо хтось з членів родини придбав транспортний засіб, нерухомість, валюту, цінні папери або інші активи на суму понад 100 тис. грн;

у разі наявності житлової нерухомості на умовно безпечній території України, яка за площею перевищує встановлені норми (понад 13,65 кв. метра на одну особу або понад 35,22 кв. метра на домогосподарство), або депозитних коштів, облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. гривень;

якщо ВПО більше місяця не проживає у житлі, яке заявила як орендоване;

інші.

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