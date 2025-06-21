В каких областях больше всего выросли цены на аренду жилья: данные Госстата — Finance.ua

В каких областях больше всего выросли цены на аренду жилья: данные Госстата
В мае цены на аренду жилых помещений продолжили расти — в некоторых областях повышение цен достигло более 7%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Где больше всего подорожала аренда
Самая высокая стоимость аренды в Черниговской, Херсонской и Одесской областях.
По данным аналитиков, по сравнению с апрелем 2025 года больше выросли цены в Черниговской области — плюс 7,01% (с 5100 грн до 5458 грн).
На второй ступеньке — Херсонская область, где цены выросли на 4% (с 3118 грн до 3243 грн).
Третье место занимает Одесская область с приростом на 2,76% (с 4662 до 4791 грн).
На четвертом и пятом местах находятся Киевская и Винницкая области — цены выросли на 2,15% (с 6074 до 6204 грн) и 1,96% (с 8112 до 8271 грн) соответственно.
В других областях цены росли умереннее — на уровне 1−2%. В некоторых регионах цены остаются такими же, как и в апреле.
Напомним, в мае 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7504 гривны в месяц. С начала года цены выросли на 3,9%, в то время как инфляция достигла 5,6%.
Меньше всего за аренду платят в:
- Херсонской области — 3 243 грн;
- Запорожской — 3684 грн;
- Николаевской — 3 949 грн;
- Харьковской — 3 942 грн.
Несмотря на рост доходов и положительные настроения среди потребителей, спрос на жилье остается слабым. Военные риски и всеобщая неопределенность сдерживают покупку. Эффект от внутренней миграции, который раньше стимулировал рынок, постепенно ослабевает.
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