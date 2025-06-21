В каких областях больше всего выросли цены на аренду жилья: данные Госстата — Finance.ua

В каких областях больше всего выросли цены на аренду жилья: данные Госстата Сегодня 10:15 — Недвижимость

В каких областях больше всего выросли цены на аренду жилья: данные Госстата

В мае цены на аренду жилых помещений продолжили расти — в некоторых областях повышение цен достигло более 7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Где больше всего подорожала аренда

Самая высокая стоимость аренды в Черниговской, Херсонской и Одесской областях.

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По данным аналитиков, по сравнению с апрелем 2025 года больше выросли цены в Черниговской области — плюс 7,01% (с 5100 грн до 5458 грн).

На второй ступеньке — Херсонская область, где цены выросли на 4% (с 3118 грн до 3243 грн).

Третье место занимает Одесская область с приростом на 2,76% (с 4662 до 4791 грн).

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На четвертом и пятом местах находятся Киевская и Винницкая области — цены выросли на 2,15% (с 6074 до 6204 грн) и 1,96% (с 8112 до 8271 грн) соответственно.

В других областях цены росли умереннее — на уровне 1−2%. В некоторых регионах цены остаются такими же, как и в апреле.

Напомним, в мае 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7504 гривны в месяц. С начала года цены выросли на 3,9%, в то время как инфляция достигла 5,6%.

Меньше всего за аренду платят в:

Херсонской области — 3 243 грн;

Запорожской — 3684 грн;

Николаевской — 3 949 грн;

Харьковской — 3 942 грн.

Несмотря на рост доходов и положительные настроения среди потребителей, спрос на жилье остается слабым. Военные риски и всеобщая неопределенность сдерживают покупку. Эффект от внутренней миграции, который раньше стимулировал рынок, постепенно ослабевает.

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УНН По материалам:

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