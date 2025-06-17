В Україні слабшає попит на житло — звіт НБУ Сьогодні 15:06 — Нерухомість

В Україні слабшає попит на житло — звіт НБУ

Кількість угод із купівлі житла в Україні зростає повільно. За IV квартал 2024 — I квартал 2025 року їх стало лише на 8% більше, ніж за той самий період роком раніше.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.

Більшість операцій стосується продажу житла, що не оподатковується, тобто такого, яке було у власності понад три роки. Такі угоди частіше укладають через зміну місця проживання.

Переважає купівля старого житла: три з чотирьох квартир побудовані понад 15 років тому. Середня площа квартири залишається близько 48 м², а будинку — 70 м².

Попит

Попри зростання доходів і позитивні настрої серед споживачів, попит на житло залишається слабким. Воєнні ризики та загальна невизначеність стримують купівлю. Ефект від внутрішньої міграції, який раніше стимулював ринок, поступово слабшає.

Іпотека

Частка угод з іпотекою залишається низькою на рівні 2−3%, що менше, ніж до війни. Найактивніше кредитування у Київській області (до 10%), у західних регіонах та столиці. Майже всі іпотеки видаються за державною програмою «єОселя». Втім, у першій половині 2025 року нових кредитів поменшало на чверть у порівнянні з другим півріччям 2024-го.

Новобудови

У 2024 році площа зданого в експлуатацію житла зросла на третину, але в основному добудовували проєкти, розпочаті ще до повномасштабного вторгнення. Багато з них будують вже близько чотирьох років. Введені площі все ще на 15% менші, ніж у 2021 році.

Нове житло на продаж найактивніше з’являється в Києві та на заході країни, нове будівництво також здебільшого стартує у західних регіонах. Пропозицій вистачає, але в основному це просторіші й дорожчі квартири. Натомість найбільше угод укладають щодо дешевших і менших за площею варіантів.

Ціни на житло

Хоча в оголошеннях ціни зросли, реальні угоди цього не підтверджують. Вартість житла на вторинному ринку майже не змінилася. Стримують ціни й уповільнення зростання собівартості будівництва, і зміцнення гривні до долара, у якому часто вказують ціни.

На первинному ринку ситуація схожа, навіть у регіонах з високим попитом новобудови дорожчають повільно або зовсім не зростають у ціні.

Водночас ціни на оренду зростають швидко, особливо в Києві. Це пов’язано з тим, що багато людей не готові або не можуть купити житло, тому зростає попит на оренду.

Нагадаємо, за даними групи компаній DIM, українці змінили модель покупки нерухомості. Тепер середній термін ухвалення рішення про купівлю квартири зріс до 67 днів — проти 21 дня у 2021-му. Це не просто затримка — це зміна моделі поведінки покупця, яка вже трансформує ринок.

Як свідчать дані сайту M2bomber, за останній рік вартість квадратного метра у столичних новобудовах зросла на 6,46%, або на понад 3000 грн — із середніх 50 300 до 53 550 грн (враховується вартість усього житла на ринку, без урахування кількості кімнат). Загалом по районах Києва вартість «квадратів» коливається від середніх 36 475 до 101 250 грн.

Протягом січня-березня 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 28 432 квартири. У всіх регіонах західної України активізувалось будівництво та зросли ціни на нове житло під час війни, повідомляє Держстат.

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