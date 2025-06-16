Українці купують житло вдвічі повільніше: як це впливає на ринок (причини) — Finance.ua
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Українці купують житло вдвічі повільніше: як це впливає на ринок (причини)

Нерухомість
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Українці купують житло вдвічі повільніше: як це впливає на ринок (причини)
Українці купують житло вдвічі повільніше: як це впливає на ринок (причини)
Українці змінили модель покупки нерухомості. Тепер середній термін ухвалення рішення про купівлю квартири зріс до 67 днів — проти 21 дня у 2021-му.
Про це пише група компаній DIM, базуючись на внутрішній CRM-аналітиці та аналізу ринку за останні чотири роки.
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Чого так

Це не просто затримка — це зміна моделі поведінки покупця, яка вже трансформує ринок.
«Ми більше не маємо справу з емоційним попитом. Покупець 2025 року — це людина, яка рахує, сумнівається, порівнює, радиться і обирає співвідношення емоцій і раціональних переваг. Продаж став процесом співприйняття рішення, а не лише демонстрації переваг»,
каже молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Як приймають рішення щодо купівлі
За даними компанії, кількість точок контакту перед купівлею зросла в 2,3 рази з 2021 року — з 5−6 разів до щонайменше 13.
Перед ухваленням рішень, покупець вивчає проєкт як онлайн, так і офлайн, навідується у відділ продажів і слідкує за будівельною динамікою на майданчику.
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Причини

Загальна нестабільність (війна, валютні ризики, інфляція) — це змінило терміни введення в експлуатацію багатьох проєктів, та зміна очікувань і вимог до продукту українців.
Покупець сьогодні досліджує проєкт онлайн (вебсайт, діджитал-кейси, відеоогляди), мінімум один раз приходить у відділ продажів із супутником або родичем, певний час стежить за динамікою будівництва і навіть звертається по юридичну перевірку документів або просить шаблон договору до перегляду.

Як було

  • У 2021 році 62% угод відбувались на стадії котловану або до 30% готовності об’єкту.
  • У 2025 подібних кейсів трохи менше 18%.
Натомість, 77% покупок — це об’єкти на стадії готовності понад 60% або ж з наявними нещодавно завершеними будинками попередніх черг як демонстрація того, що девелопер продовжує будувати і робить це системно.
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Як у Європі

Середній цикл ухвалення рішення про купівлю квартири в країнах Європи становить від 60 до 120 днів:
  • у Іспанії цей показник становить 90−120 днів,
  • в Німеччнині — 75 днів,
  • в Польщі — близько 60.
«Ринок має пристосуватись до нової поведінкової моделі: якщо раніше це була гонитва за метрами і знижками, то сьогодні — це перевірка на репутацію, документи і логіку забудови. Формується нова норма, що цілком здатна змінити логіку та структуру ринку новобудов, — обдумана раціональна купівля з елементами фінансового планування», — резюмує Арсеній Насіковський.
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Нагадаємо, цінники на житло у новобудовах продовжують зростати. Найбільше вони зросли у Чернігівській (+8%), Житомирській (+8%) та Київській (+6%) областях. Лише Кіровоградщина показала зниження — у середньому на 5%.
Аналітики зафіксували, що українці почали активніше цікавитися новобудовами у Тернопільській області (+22% у порівнянні з квітнем). Водночас попит знизився в Сумській (-25%) та Дніпропетровській (-17%) областях.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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