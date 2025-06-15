У Києві здорожчали квартири в новобудовах: як змінилися ціни — Finance.ua

У Києві здорожчали квартири в новобудовах: як змінилися ціни Сьогодні 08:12 — Нерухомість

У Києві здорожчали квартири в новобудовах: як змінилися ціни

За останній рік вартість квадратного метра у столичних новобудовах зросла на 6,46%, або на понад 3000 грн — із середніх 50 300 до 53 550 грн (враховується вартість усього житла на ринку, без урахування кількості кімнат).

Про це повідомляє M2bomber.

Як свідчать опубліковані дані, за пів року вартість квадратних метрів зросла менш помітно — здорожчання склало 0,89%, або 475 грн.

Водночас за місяць ціни знизились на 0,56% - або 300 грн.

Де в Києві купувати квартиру найдешевше

Загалом по районах Києва вартість «квадратів» коливається від середніх 36 475 до 101 250 грн.

Тобто різниця між найдорожчим і найдешевшим становить 64 775 грн — і за 1 кв. м у найдорожчому районі можна купити майже 3 кв. м у найдешевшому.

Найнижчі ціни зафіксовано в Деснянському районі — у середньому 36 475 грн за квадратний метр.

У середній ціновій категорії одразу кілька районів:

Дніпровський — у середньому 44 025 грн за квадратний метр;

Дарницький — 45 225 грн;

Святошинський — 46 450 грн;

Оболонський — 48 000 грн;

Солом’янський — 50 175 грн;

Голосіївський — 54 125 грн;

Подільський — 64 025 грн;

Шевченківський — 67 975 грн.

Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі. Квадратний метр тут коштує в середньому 101 250 грн.

За якою ціною «квадрата» купити квартиру найпростіше

За даними аналітиків, найчастіше в столичних новобудовах виставляють вартість «квадрата» на рівні 22 400 грн — 8% оголошень про продаж нерухомості формують з огляду саме на такі ціни.

Також часто можна зустріти ціни:

25 200 грн — 7,2%;

19 600 — 6,9%.

У найдешевшому сегменті можна знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрата» 8400 грн. Однак таких лише 0,3%.

Нагадаємо, за словами експерта, в Україні квартири й будинки й далі купують — хоча й не в таких масштабах, як до повномасштабного вторгнення. Зараз настав період, коли саме покупець може диктувати правила.

За даними Dim. Ria, переважно цінники на житло у новобудовах продовжують зростати. Найбільше вони зросли у Чернігівській (+8%), Житомирській (+8%) та Київській (+6%) областях. Лише Кіровоградщина показала зниження — у середньому на 5%.

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Обозреватель За матеріалами:

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