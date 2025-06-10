Покупець може диктувати правила: що з ринком нерухомості в Україні — думка експерта Вчора 21:00 — Нерухомість

Покупець може диктувати правила: що з ринком нерухомості в Україні — думка експерта

В Україні квартири й будинки й далі купують — хоча й не в таких масштабах, як до повномасштабного вторгнення. Умови гри докорінно змінилися: тепер це ринок покупця.

Як наголосив експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта у коментарі УНІАН , зараз настав період, коли саме покупець може диктувати правила.

«Особливо, якщо покупець має вільні кошти, не залежить від іпотеки чи держпрограм. Можна домовлятися про ціну — і в багатьох випадках суттєво», підкреслив він.

Це означає, що вартість, вказана в оголошенні, не є фіксованою. Власники часто готові до знижок, особливо якщо їм терміново потрібні гроші. І навпаки, продавець сьогодні має менше простору для маневру.

«Для покупця зараз хороший період. Продавець уже має сам вирішити, чи готовий поступитися ціною», — пояснює Піта.

Попри сподівання на політичну стабілізацію, ринок житла не реагує блискавично на новини. Його інерційність зумовлена тим, що українці обережно ставляться до великих фінансових рішень у часи невизначеності.

«Навіть якщо завтра буде припинено вогонь, зміни не настануть одразу. Люди будуть чекати на стабільність домовленостей», — говорить Піта.

Зміни в поведінці покупців та продавців можна буде побачити не раніше, ніж через кілька місяців після умовної «розрядки». Середній горизонт очікувань — серпень або вересень 2025 року. До цього часу більшість потенційних покупців волітимуть спостерігати, а не діяти.

УНІАН За матеріалами:

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