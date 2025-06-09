Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція — Finance.ua
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Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція

Нерухомість
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Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція
Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція
Через безпекові ризики в країні та обмежені фінансові можливості українці все частіше обирають варіант оренди нерухомості, а не її придбання. Тож попит на зйомне житло продовжує зростати. Аналітики Dim.Ria розповіли, як змінюється ситуація на ринку оренди в Україні.

Пропозиція і попит

У травні ринок оренди був нестабільним. Найчастіше оголошення про здачу житла в оренду з’являлися у Чернівецькій (+35%) та Закарпатській (+29%) областях. Натомість у Кіровоградській кількість пропозицій зменшилась на 40%. У Києві падіння склало 22% у порівнянні з квітнем.
Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція
Водночас найчастіше українці цікавилися орендою в Івано-Франківській (+39%), Тернопільській (+29%) та Чернівецькій (+23%) областях.
Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція
Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція

Ціни

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість оренди однокімнатного житла у столиці у травні склала 18 177 грн, що на 4% більше у порівнянні з квітнем.
Також до найдорожчих регіонів увійшли:
  • Дніпропетровська обл. — 14 311 грн;
  • Закарпатська — 14 211 грн;
  • Львівська - 13 907 грн;
  • Волинська — 13 839 грн;
  • Київська — 12 991 грн.
Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція
Натомість найнижчі середні ціни на оренду однокімнаток у:
  • Херсонській обл. — 2 500 грн;
  • Харківській — 4 904 грн;
  • Миколаївській — 6 018 грн;
  • Запорізькій — 6 051 грн.
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Якщо брати до уваги житло із двома кімнатами, то найвищий середній показник тут у Києва (20 717 грн) та Волинської області (17 690 грн). Найменше орендодавці просять у Харківській області — 6 891 грн.
Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція
Схожа ситуація і з трикімнатками: найдороже — у Києві (24 929 грн) та Закарпатській області (20 182 грн), найдешевше — у Херсонській (4 500 грн).
Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція

Оренда у Києві за районами

Печерський район столиці продовжує утримувати звання найдорожчого: за однокімнатне житло тут доведеться віддати у середньому 26 286 грн, а за трикімнатне — 30 469 грн.
Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція
Найдешевший варіант оренди у Києві — у Деснянському районі, де за однокімнатку можна платити в середньому 11 тис. грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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