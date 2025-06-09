Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція — Finance.ua

Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція

Через безпекові ризики в країні та обмежені фінансові можливості українці все частіше обирають варіант оренди нерухомості, а не її придбання. Тож попит на зйомне житло продовжує зростати. Аналітики Dim.Ria розповіли, як змінюється ситуація на ринку оренди в Україні.

Пропозиція і попит

У травні ринок оренди був нестабільним. Найчастіше оголошення про здачу житла в оренду з’являлися у Чернівецькій (+35%) та Закарпатській (+29%) областях. Натомість у Кіровоградській кількість пропозицій зменшилась на 40%. У Києві падіння склало 22% у порівнянні з квітнем.

Водночас найчастіше українці цікавилися орендою в Івано-Франківській (+39%), Тернопільській (+29%) та Чернівецькій (+23%) областях.

Ціни

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість оренди однокімнатного житла у столиці у травні склала 18 177 грн, що на 4% більше у порівнянні з квітнем.

Також до найдорожчих регіонів увійшли:

Дніпропетровська обл. — 14 311 грн;

Закарпатська — 14 211 грн;

Львівська - 13 907 грн;

Волинська — 13 839 грн;

Київська — 12 991 грн.

Натомість найнижчі середні ціни на оренду однокімнаток у:

Херсонській обл. — 2 500 грн;

Харківській — 4 904 грн;

Миколаївській — 6 018 грн;

Запорізькій — 6 051 грн.

Читайте також Житло в прифронтовому місті: скільки коштує оренда у Харкові

Якщо брати до уваги житло із двома кімнатами, то найвищий середній показник тут у Києва (20 717 грн) та Волинської області (17 690 грн). Найменше орендодавці просять у Харківській області — 6 891 грн.

Схожа ситуація і з трикімнатками: найдороже — у Києві (24 929 грн) та Закарпатській області (20 182 грн), найдешевше — у Херсонській (4 500 грн).

Оренда у Києві за районами

Печерський район столиці продовжує утримувати звання найдорожчого: за однокімнатне житло тут доведеться віддати у середньому 26 286 грн, а за трикімнатне — 30 469 грн.

Найдешевший варіант оренди у Києві — у Деснянському районі, де за однокімнатку можна платити в середньому 11 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.