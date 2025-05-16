Житло в прифронтовому місті: скільки коштує оренда у Харкові — Finance.ua

Житло в прифронтовому місті: скільки коштує оренда у Харкові Сьогодні 19:17 — Особисті фінанси

Житло в прифронтовому місті: скільки коштує оренда у Харкові, www.dobovo.com

Орендувати житло у Харкові досить дешево. Втім, є великі ризики, пов’язані з обстрілами.

Однокімнатна квартира коштує близько 4 тис. грн. Двокімнатна — в середньому 6 тис. грн, а трикімнатна — 8 тис. грн.

При цьому, за статистикою, середня зарплата у Харкові — 21 500 грн.

Тож щоб орендувати однокімнатну квартиру в Харкові, потрібно віддавати приблизно 18% від середньої зарплати. Водночас в пари оренда квартири забиратиме всього 9% доходу.

У Харкові, зважаючи на низькі ціни під час війни, менше половини середнього заробітку на оренду однокімнатної квартири витрачають представники всіх професій. Найменше оренда забирає у автослюсарів (11%) та менеджерів з продажу (13%).

Довідка Finance.ua:

за даними ЛУН, середні ціни на первинці Харкова за пів року впали на 4%;

так, на початку квітня 2025 року у середньому харківські забудовники просили 27 900 грн за метр у новобудові;

що стосується вторинки, то попри обстріли приріст цін за пів року тут склав 9%, а придбати двокімнатку можна у середньому за 36 тис. грн.

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