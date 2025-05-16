Житло в прифронтовому місті: скільки коштує оренда у Харкові — Finance.ua

Житло в прифронтовому місті: скільки коштує оренда у Харкові
Орендувати житло у Харкові досить дешево. Втім, є великі ризики, пов’язані з обстрілами.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Однокімнатна квартира коштує близько 4 тис. грн. Двокімнатна — в середньому 6 тис. грн, а трикімнатна — 8 тис. грн.
При цьому, за статистикою, середня зарплата у Харкові — 21 500 грн.
Тож щоб орендувати однокімнатну квартиру в Харкові, потрібно віддавати приблизно 18% від середньої зарплати. Водночас в пари оренда квартири забиратиме всього 9% доходу.
У Харкові, зважаючи на низькі ціни під час війни, менше половини середнього заробітку на оренду однокімнатної квартири витрачають представники всіх професій. Найменше оренда забирає у автослюсарів (11%) та менеджерів з продажу (13%).
Довідка Finance.ua:
- за даними ЛУН, середні ціни на первинці Харкова за пів року впали на 4%;
- так, на початку квітня 2025 року у середньому харківські забудовники просили 27 900 грн за метр у новобудові;
- що стосується вторинки, то попри обстріли приріст цін за пів року тут склав 9%, а придбати двокімнатку можна у середньому за 36 тис. грн.
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