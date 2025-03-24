Скільки нині коштують 1-кімнатні квартири: де подорожчали — Finance.ua
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Скільки нині коштують 1-кімнатні квартири: де подорожчали

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Скільки нині коштують 1-кімнатні квартири: де подорожчали
Скільки нині коштують 1-кімнатні квартири: де подорожчали
У багатьох великих містах України переписали вартість нових 1-кімнатних квартир. Причому практично у всіх у бік здорожчання. Так, за останні 6 місяців найбільше ціна на таке житло зросла в Одесі — одразу на 15% до середніх 45 300 доларів.
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Загалом вартість житла підвищили в діапазоні від 2 до 12%. Крім Одеси, значне здорожчання зафіксовано у:
  • Чернігові — на 10%;
  • Рівному — на 9%;
  • Івано-Франківську — на 7%;
  • Чернівцях, Тернополі — на 6%.
У Києві ціни на нові квартири також зросли — проте не так помітно. Здорожчання склало 2%.
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Здешевшало ж житло, за даними аналітиків, лише у 4-х містах. Зокрема:
  • в Ужгороді та Запоріжжі на 7%;
  • Харкові — на 3%;
  • Львові — на 1%.
Скільки нині коштують 1-кімнатні квартири: де подорожчали
Скільки коштують нові 1-кімнатні квартири в Україні
Загалом, за даними великого профільного порталу, на первинному ринку 1-кімнатні квартири в Україні продають за середніми цінами від 26 000 до 56 700 доларів. Найдешевше — у Сумах, у середньому, 18 000 доларів. Серед лідерів також:
  • Запоріжжя — 27 000 доларів;
  • Харків — 27 900 доларів;
  • Тернопіль — 29 500 доларів;
  • Миколаїв — 29 700 доларів.
Найвищі ціни зафіксовані у Львові — у середньому 56 700 доларів. Крім того, у Києві — 53 300 доларів.
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Квартири на вторинному ринку подорожчали
Також переважно подорожчали 1-кімнатні квартири на вторинному ринку. Найбільше ціна на таке житло зросла у Житомирі — одразу на 12%.
Загалом ціни на квартири підвищили у діапазоні від 2 до 12%. Окрім Житомира, значне здорожчання зафіксовано у таких містах:
  • Рівне, Ужгород — на 9%;
  • Черкаси — на 8%;
  • Одеса — на 7%.
У Львові такі квартири здорожчали на 5%, у Дніпрі — на 4%.
У Харкові та Чернігові зафіксовано зростання цін на 3%. А в Івано-Франківську — на 2%.
Здешевшало житло, за даними аналітиків, лише у двох містах: Тернопіль — на 4%, Запоріжжя — на 3%.
Скільки нині коштують 1-кімнатні квартири: де подорожчали
За матеріалами:
Обозреватель
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