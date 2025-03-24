Скільки нині коштують 1-кімнатні квартири: де подорожчали — Finance.ua

Скільки нині коштують 1-кімнатні квартири: де подорожчали Сьогодні 10:04 — Нерухомість

Скільки нині коштують 1-кімнатні квартири: де подорожчали

У багатьох великих містах України переписали вартість нових 1-кімнатних квартир. Причому практично у всіх у бік здорожчання. Так, за останні 6 місяців найбільше ціна на таке житло зросла в Одесі — одразу на 15% до середніх 45 300 доларів.

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Загалом вартість житла підвищили в діапазоні від 2 до 12%. Крім Одеси, значне здорожчання зафіксовано у:

Чернігові — на 10%;

Рівному — на 9%;

Івано-Франківську — на 7%;

Чернівцях, Тернополі — на 6%.

У Києві ціни на нові квартири також зросли — проте не так помітно. Здорожчання склало 2%.

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Здешевшало ж житло, за даними аналітиків, лише у 4-х містах. Зокрема:

в Ужгороді та Запоріжжі на 7%;

Харкові — на 3%;

Львові — на 1%.

Скільки коштують нові 1-кімнатні квартири в Україні

Загалом, за даними великого профільного порталу, на первинному ринку 1-кімнатні квартири в Україні продають за середніми цінами від 26 000 до 56 700 доларів. Найдешевше — у Сумах, у середньому, 18 000 доларів. Серед лідерів також:

Запоріжжя — 27 000 доларів;

Харків — 27 900 доларів;

Тернопіль — 29 500 доларів;

Миколаїв — 29 700 доларів.

Найвищі ціни зафіксовані у Львові — у середньому 56 700 доларів. Крім того, у Києві — 53 300 доларів.

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Квартири на вторинному ринку подорожчали

Також переважно подорожчали 1-кімнатні квартири на вторинному ринку. Найбільше ціна на таке житло зросла у Житомирі — одразу на 12%.

Загалом ціни на квартири підвищили у діапазоні від 2 до 12%. Окрім Житомира, значне здорожчання зафіксовано у таких містах:

Рівне, Ужгород — на 9%;

Черкаси — на 8%;

Одеса — на 7%.

У Львові такі квартири здорожчали на 5%, у Дніпрі — на 4%.

У Харкові та Чернігові зафіксовано зростання цін на 3%. А в Івано-Франківську — на 2%.

Здешевшало житло, за даними аналітиків, лише у двох містах: Тернопіль — на 4%, Запоріжжя — на 3%.

Обозреватель За матеріалами:

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