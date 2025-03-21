Українці стали частіше купувати приватні будинки — Finance.ua

Українці стали частіше купувати приватні будинки Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Українці стали частіше купувати приватні будинки

Українці стали частіше купувати приватні будинки, про що свідчить динаміка показників укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок за останній рік.

Про це свідчать дані аналітики UTG.

Кількість угод купівлі-продажу квартир та будинків за роками

Через початок військових дій кількість укладених договорів купівлі-продажу квартир та індивідуальних будинків в 2022 році значно скоротилася. За даними Міністерства юстиції України за підсумками 2021 року державними та приватними нотаріусами були укладені 325 174 договори купівлі-продажу квартир і індивідуальних будинків. Це був найвищий показник після 2007 року (348 772 договори). Але в 2022 році кількість угод скоротилася до 100 710, падіння склало 69,0%. Але в 2023 році спостерігалося часткове відновлення ринку на 71,4% або 172 638 угод, яке продовжилося і в 2024 році, коли зростання склало 3,4% або 178 439 угод.

Інфографіка: UTG

Очікується, що значна частина не здійснених угод (близько 380 000) трансформується у відкладений попит та реалізується протягом 4−5 років після закінчення війни.

Відбувається зміна структури угод

До війни частка інвестиційних і спекулятивних покупок складала 40−50%, а в 2022—2024 роках їх частка зросла до 85−90%. Збільшення обсягу інвестиційних угод пов’язане із прагненням громадян покращити власні житлові умови та переміщенням з інших регіонів країни.

Традиційно низька в Україні забезпеченість житлом (близько 22,1 м 2 на особу) сприяє бажанню підвищення комфорту проживання при появі фінансових можливостей.

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Також девальвація національної валюти, інфляція, скептичне ставлення населення до банківської системи та відсутність доступних інвестиційних можливостей для широких верств населення перетворили вкладення у нерухомість у фінансовий інструмент збереження накопичень / альтернативу примноження заощаджень.

Аналогічна ситуація спостерігається і з показниками кількості укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок. Так, через початок військових дій активність на ринку в 2022 році значно скоротилася, а падіння угод з ділянками склало 53,4%. Але обстріли об’єктів критичної інфраструктури призвели до збільшення покупок населенням приватних будинків для створення автономних «фортець» з власними генераторами, опаленням, супутниковим інтернетом та сховищем. Саме тому у 2023 році кількість договорів зросла на 76,3% до 307 622 угод. А в минулому 2024 році за даними Міністерства юстиції в Україні державними та приватними нотаріусами було укладено рекордні 393 217 договорів відчуження земельних ділянок. При цьому в структурі угод 69,6% займають договори купівлі-продажу, 0,2% - договори міни та 30,1% - договори дарування.

Причини високого попиту на будинки

За висновками експертів компанії, високий попит на приватні будинковолодіння та земельні ділянки, розпочатий під час пандемії коронавірусу для соціального дистанціювання додатково підвищився після регулярних пошкоджень ворогом елементів критичної інфраструктури.

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При цьому спостерігається масова перереєстрація власників майна на жінок через впровадження державою важелів адміністративного впливу на військовозобов’язаних, які виїхали за кордон нелегально.

Кредити на житло

На тлі зростання кількості укладених договорів купівлі-продажу та зміни структури угод на ринку житла обсяги та фактична кількість виданих нових іпотечних кредитів відносно загального числа продажів залишається на мінімальному рівні та складає близько 4,5%. Згідно статистики, на 19 листопада 2024 року українці взяли 14 216 кредитів «єОселя» на суму 22,9 млрд грн. Серед них:

частка військовослужбовців склала 28,9%;

правоохоронців — 21,8%;

педагогів — 8,9%;

медиків — 8,4%;

співробітників ДСНС — 5,5%;

науковців — 2,0%;

ВПО — 1,8%.

Найчастіше житло за програмою «єОселя» купують у Київській області (3010 договорів) та Києві (2057 договорів).

Також з січня 2024 року по програмі можна купувати приватні будинки, дуплекси і таунхауси. Українці вже придбали 140 таких об’єктів.

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