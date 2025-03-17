Середня площа квартир у Києві поступово зменшується — Finance.ua

Середня площа квартир у Києві поступово зменшується Сьогодні 14:02 — Нерухомість

Середня площа квартир у Києві поступово зменшується

Будівництво житла у Києві на четвертий рік війни ще не досягло довоєнних показників.

Про це пише Delo.ua з посиланням на дані аналітики UTG.

У динаміці 2011−2023 років в Україні щорічно в експлуатацію вводилось 9 390 081 кв. метрів. Із них близько 13,7% (1 345 972 кв. м) у столиці та 17,3% (або 1 632 288 кв. м) загальноукраїнських обсягів у Київській області.

Загалом у Києві щорічно вводяться в експлуатацію в середньому 17 500 квартир та 887 будинків. За результатами 2023 року, об’єми будівництва в столиці впали, але не катастрофічно та склали 76,25% або 7 380 752 кв. метрів від середньорічного значення.

За обсягами будівництва в столиці у 2024 році лідерами стали Подільський (24,4%), Голосіївський (22,2%) і Дарницький (15,2%) райони. Водночас центральний Печерський займає лише 6 позицію з 7,5% обсягів будівництва житла.

Набагато кращі результати будівництва у Київській області за три квартали 2024 року обсяги збудованого житла склали 1 395 111 кв. метрів та випередили за показниками 2023 рік, коли було введено в експлуатацію 1 387 605 кв. метрів, а ще минулий рік вийшов на середньорічні довоєнні показники.

На будмайданчиках спостерігається брак робочого персоналу через мобілізацію та відтік людей за кордон. Але урбанізація передмістя столиці та активний розвиток локальної інфраструктури (торгової, розважальної, соціальної, інженерної), дорожньо-транспортного сполучення підвищують комфорт проживання у передмісті, що сприяє зростанню девелоперської активності у населених пунктах сателітах. За рахунок цього Київська область і повернулася до довоєнних показників.

Ще одним трендом останніх років експерти вказали зменшення середньої площі квартир, яка в динаміці щороку зменшується через поступове падіння добробуту громадян та здорожчення вартості експлуатації нерухомості.

Окрім цього, зростання вартості послуг ЖКГ та комунальних витрат сприяють зменшенню затребуваної площі житла — планування квартир та індивідуальних будинків стають більш раціональними, ергономічними, продуманими.

«Наслідки пандемії короновіруса та воєнні дії в країні призвели до зниження купівельної спроможності більшості категорій громадян, обмеження загального бюджету покупки, відмови від дороговартісних покупок, вичікувальної позиції», — наголошується у дослідженні.

Як зазначають аналітики UTG, воєнні дії сприяли переміщенню будівельної активності в безпечніші регіони західної частині країни та повній зупинці робіт в зоні бойового зіткнення.

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