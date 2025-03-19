Більше половини жителів Києва мешкають у перенаселеному житлі — дослідження Сьогодні 16:04 — Нерухомість

Більше половини жителів Києва мешкають у перенаселеному житлі — дослідження

60,5% населення Києва та 46,1% Київської області живуть в перенаселенному житлі.

Про це свідчать підрахунки компанії UTG.

Зараз житловий фонд Києва складається з 10,5 тис. будинків, з яких 2,5 тис. споруджені до 1941 року, а 82,4% житла введені в експлуатацію у 1960−1990 роках. Тобто це переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.

Експерти кажуть, що попит на нове житло та оренду в столиці та області залишаться на високому рівні через відносну безпеку, яка приваблює українців з більш неспокійних областей і продовжує зростати. Тому ціни на орендоване житло в столиці за 2024 рік зросли в середньому на 25−35%.

Аналітики UTG зазначають, що до 2022 року в Києві та Київській області спостерігалася тенденція до збільшення чисельності населення у віці 25−54 років, які є основною категорією покупців житлової нерухомості та мають тенденцію до збільшенню кількості дітей — майбутніх покупців квартир та будинків.

«Але до закінчення військових дій, частина населення виїхала в безпечніші регіони або інші країни. Хоча молоді люди з інших регіонів продовжують обирати Київ як фінальну точку внутрішньої релокації для отримання освіти чи розвитку кар’єри. Однак реалістично оцінити їх кількість не вбачається можливим через обмежену публікацію даних органами статистики», — йдеться у повідомленні.

Тому, за висновками експертів, закінчення бойових дій сприятиме частковому поверненню сімей в рідні міста, а зупинка мобілізації — релокації молоді в столицю. У перспективі очікується поступове відновлення чисельності населення та відродження тренда до затребуваності житла. На тлі чого попит на оренду житла в столиці залишиться на високому рівні.

Ціни на оренду у Києві у лютому 2025 року

Станом на початок 2025 року Печерський район залишається на першому місці за середнью вартістю оренди квартир:

однокімнатна — близько 36 000 грн або $850,

двокімнатна — близько 42 400 грн або $1 000,

трикімнатна — 72 100 грн або $1 700.

Натомість до найдешевших районів за середніми цінами на оренду відносяться Святошинський (13 000 грн або $307 за квадратний метр) та Деснянський (9 000 грн або $212 за квадратний метр) райони.

При цьому, незважаючи на високі вартість, в середньому квартири орендують за сім днів з моменту публікації оголошення, а ціни орендованого житла в столиці постійно зростають. Тільки за 2024 рік вартість оренди зросла в середньому на 25−35%.

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