Ринок нерухомості: за минулий рік первинка здорожчала на 15%, а вторинка — на 11,6% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок нерухомості: за минулий рік первинка здорожчала на 15%, а вторинка — на 11,6%

Нерухомість
80
Ринок нерухомості: за минулий рік первинка здорожчала на 15%, а вторинка — на 11,6%
Ринок нерухомості: за минулий рік первинка здорожчала на 15%, а вторинка — на 11,6%
Торік квартири на первинці здорожчали на рекордні 15%. Це найвищий показник за останні 8 років: в 2023 загальне подорожчання первинки становило 12,8%, в 2022 — 14,6%, а в 2021 — 13,5%.
Про це пише ЛУН, аналізуючи дані Держстату, який оприлюднив дані про індекси цін на житло.
Читайте також
При цьому минулого року найбільше додали в ціні 2-кімнатні квартири, які подорожчали на 15,3% за рік. 1- та 3-кімнатні квартири продемонстрували зростання вартості за рік на 14,9% та 14,8% відповідно.
Найвище подорожчання саме 2-кімнатних квартир (мінімально комфортне житло для сімей з дітьми) на первинці було зафіксовано також в 2017 та 2022 роках, коли в Україні тривали підсилені процеси внутрішньої міграції.
Читайте також
Якщо розглядати цей показник окремо для двох сегментів ринку, первинки та вторинки, то побачимо, що у 2024 році ціни на первинці зросли більше, ніж на вторинці.

Вторинка

Загальний рівень подорожчання житла на вторинці в 2024 році склав 11,6%. Це не тільки суттєво менше за ІЦЖ первинки, а й взагалі найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення:
  • в 2022 році вторинка здорожчала на 12,1%,
  • в 2023 — на 15,6%.
Найвищий рівень зростання цін на вторинці в минулому році теж спостерігався в сегменті 2-кімнатних квартир — за рік вони подорожчали на 11,9%, тоді як 1- та 3-кімнатні додали в ціні 11,5%.
Історично на вторинці 2-кімнатні квартири мали найвищий ІЦЖ в 2019 році (+12.2%), в 2021 році (+16,6%), в 2022 році (+13,1%) та в 2023 році (+17%).
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, загалом у Києві щорічно вводяться в експлуатацію в середньому 17 500 квартир та 887 будинків. За результатами 2023 року, об’єми будівництва в столиці впали, але не катастрофічно, та склали 76,25% або 7 380 752 кв. метрів від середньорічного значення.
Набагато кращі результати будівництва у Київській області за три квартали 2024 року обсяги збудованого житла склали 1 395 111 кв. метрів та випередили за показниками 2023 рік, коли було введено в експлуатацію 1 387 605 кв. метрів, а ще минулий рік вийшов на середньорічні довоєнні показники.
Також станом на кінець лютого 2025 в Україні працюють 77% відділів продажів новобудов. Найактивнішими є забудовники у Закарпатській області — там відновили роботу 96%.
Протягом лютого в Україні здали в експлуатацію 12 будинків у 9 новобудовах. Лідерами за співвідношенням добудованих об’єктів є Одеська (55%) та Волинська (51%) області.

Довідка Finance.ua

  • Індекс цін на житло (ІЦЖ) — це показник динаміки загального рівня цін на житло, який відображає підвищення (+) або зниження (-) вартості квартир до показника минулого року. Він розраховується по країні у цілому, а також окремо на нове житло (первинний ринок) і на житло, яке було в експлуатації (вторинний ринок).
  • ІЦЖ — це «рівень інфляції», який Держстат розраховує для ринку житлової нерухомості: загалом та окремо для первинки та вторинки.
Зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua

💰Вибрати депозит

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems