Ринок нерухомості: за минулий рік первинка здорожчала на 15%, а вторинка — на 11,6% Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Ринок нерухомості: за минулий рік первинка здорожчала на 15%, а вторинка — на 11,6%

Торік квартири на первинці здорожчали на рекордні 15%. Це найвищий показник за останні 8 років: в 2023 загальне подорожчання первинки становило 12,8%, в 2022 — 14,6%, а в 2021 — 13,5%.

Про це пише , аналізуючи дані Держстату, який оприлюднив дані про індекси цін на житло. Про це пише ЛУН , аналізуючи дані Держстату, який оприлюднив дані про індекси цін на житло.

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При цьому минулого року найбільше додали в ціні 2-кімнатні квартири, які подорожчали на 15,3% за рік. 1- та 3-кімнатні квартири продемонстрували зростання вартості за рік на 14,9% та 14,8% відповідно.

Найвище подорожчання саме 2-кімнатних квартир (мінімально комфортне житло для сімей з дітьми) на первинці було зафіксовано також в 2017 та 2022 роках, коли в Україні тривали підсилені процеси внутрішньої міграції.

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Якщо розглядати цей показник окремо для двох сегментів ринку, первинки та вторинки, то побачимо, що у 2024 році ціни на первинці зросли більше, ніж на вторинці.

Вторинка

Загальний рівень подорожчання житла на вторинці в 2024 році склав 11,6%. Це не тільки суттєво менше за ІЦЖ первинки, а й взагалі найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення:

в 2022 році вторинка здорожчала на 12,1%,

в 2023 — на 15,6%.

Найвищий рівень зростання цін на вторинці в минулому році теж спостерігався в сегменті 2-кімнатних квартир — за рік вони подорожчали на 11,9%, тоді як 1- та 3-кімнатні додали в ціні 11,5%.

Історично на вторинці 2-кімнатні квартири мали найвищий ІЦЖ в 2019 році (+12.2%), в 2021 році (+16,6%), в 2022 році (+13,1%) та в 2023 році (+17%).

Нагадаємо, загалом у Києві щорічно вводяться в експлуатацію в середньому 17 500 квартир та 887 будинків. За результатами 2023 року, об’єми будівництва в столиці впали, але не катастрофічно, та склали 76,25% або 7 380 752 кв. метрів від середньорічного значення.

Набагато кращі результати будівництва у Київській області за три квартали 2024 року обсяги збудованого житла склали 1 395 111 кв. метрів та випередили за показниками 2023 рік, коли було введено в експлуатацію 1 387 605 кв. метрів, а ще минулий рік вийшов на середньорічні довоєнні показники.

Також станом на кінець лютого 2025 в Україні працюють 77% відділів продажів новобудов. Найактивнішими є забудовники у Закарпатській області — там відновили роботу 96%.

Протягом лютого в Україні здали в експлуатацію 12 будинків у 9 новобудовах. Лідерами за співвідношенням добудованих об’єктів є Одеська (55%) та Волинська (51%) області.

Довідка Finance.ua

Індекс цін на житло (ІЦЖ) — це показник динаміки загального рівня цін на житло, який відображає підвищення (+) або зниження (-) вартості квартир до показника минулого року. Він розраховується по країні у цілому, а також окремо на нове житло (первинний ринок) і на житло, яке було в експлуатації (вторинний ринок).

ІЦЖ — це «рівень інфляції», який Держстат розраховує для ринку житлової нерухомості: загалом та окремо для первинки та вторинки.

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