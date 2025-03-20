Як можуть зрости ціни на новобудови комфорт-класу у 2025 році — Finance.ua

Як можуть зрости ціни на новобудови комфорт-класу у 2025 році Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Як можуть зрости ціни на новобудови комфорт-класу у 2025 році

Ціни на новобудови продовжать зростання у 2025 році, у комфорт-класі вони можуть зрости на понад 15% до кінця року.

Про це повідомила пресслужба девелопера Alliance Novobud.

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«У бізнес-класі ціни залишаться приблизно на тому ж рівні плюс 5−10% внаслідок дорожчання будматеріалів. Водночас у комфорт-класі ціни можуть зрости на понад 15% до кінця року», — вважає СМО компанії Ірина Міхальова.

За її словами, основними чинниками, які впливають на вартість квадратного метра, є суттєве зростання вартості практично усіх видів будівельних матеріалів, робіт, а також дефіцит і, відповідно, зростання вартості робочої сили.

Вона зазначила, що вартість будматеріалів, ціни транспортних послуг, електроенергії постійно зростають, а під час будівництва електроенергії, зокрема, використовується чимало. Водночас вона стає ще дорожчою за умови використання генераторів або купівлі імпортної е/е за вищою ціною.

«Людей, які можуть працювати на будівництвах, катастрофічно не вистачає, це наслідок мобілізаційних процесів, дефіцит кадрів посилюється», — перерахувала Міхальова фактори, які суттєво вплинули на ринок.

Як наслідок, девелопери змушені корегувати ціни. Зокрема, за підсумками минулого року, вартість квадратного метра житла у комфорт-класі зросла приблизно на 20%.

«Цього року ми знову, ймовірно, побачимо здорожчання будівельних матеріалів, наші постачальники вже надсилають нові ціни, отже, за рік вартість нового житла у комфорт-класі знову збільшиться щонайменше на 10−15%, а за деякими об’єктами й на 20%», — сказала вона.

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Менше зростання очікується у бізнес-класі, одним з чинників більш стриманої реакції ринку тут є демпінг з боку вторинного ринку. Так, минулого літа на продаж виставили велику кількість об’єктів «вторинки» за цінами в рази меншими довоєнних.

За прогнозами Міхальової, у 2025 році активніше розвиватиметься будівництво заміського житла: котеджів, таунхаусів тощо

«Ми теж розглядаємо варіант такого будівництва, думаємо про можливість котеджного або таунхаусного проєкту», — повідомила вона.

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