Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні — свіжі дані Держстату
Оренда житла в Україні з початку року подорожчала, але повільніше, ніж загальна інфляція. Західні області залишаються найдорожчими.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Так, у травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. З початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.
Найдорожчі регіони
Найвища середня вартість оренди зафіксована в:
- Закарпатській області — 11 956 грн (+1,6%);
- Львівській — 10 833 грн (+4,7%);
- Рівненській — 10 289 грн (+4,0%);
- м. Київ — 9 777 грн (+1,5%).
Також понад 9 тисяч гривень на місяць доведеться заплатити в Хмельницькій (9 591 грн) та Чернівецькій (8 916 грн) областях.
Найбільше зростання цін
Найвідчутніше з початку року ціни зросли в таких областях:
- Сумська — +14,6%;
- Полтавська — +12,1%;
- Херсонська — +10,7%;
- Житомирська — +8,3%;
- Вінницька — +7,6%.
Єдиним регіоном, де оренда подешевшала, стала Кіровоградська область. Там середня ціна зменшилась на 2,6% до 6 204 грн.
Найдешевше житло
Найменше за оренду платять у:
- Херсонській області — 3 243 грн;
- Запорізькій — 3 684 грн;
- Миколаївській — 3 949 грн;
- Харківській — 3 942 грн.
Нагадаємо, як раніше повідомляли аналітики Dim. Ria, у травні ринок оренди був нестабільним. Найчастіше оголошення про здачу житла в оренду з’являлися у Чернівецькій (+35%) та Закарпатській (+29%) областях.
Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість оренди однокімнатного житла у столиці у травні склала 18 177 грн, що на 4% більше у порівнянні з квітнем.
У передмісті Києва також зафіксовано ріст цін:
- Вишневе: +33% до 12 тис. грн;
- Буча, Вишгород: +25% до 10 тис. грн;
- Ірпінь, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка: +20% до 12 тис. грн.
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