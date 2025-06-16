Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні — свіжі дані Держстату Сьогодні 09:04 — Нерухомість

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні — свіжі дані Держстату, freepik

Оренда житла в Україні з початку року подорожчала, але повільніше, ніж загальна інфляція. Західні області залишаються найдорожчими.

Про це свідчать дані Державної служби статистики

Так, у травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. З початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.

Найдорожчі регіони

Найвища середня вартість оренди зафіксована в:

Закарпатській області — 11 956 грн (+1,6%);

Львівській — 10 833 грн (+4,7%);

Рівненській — 10 289 грн (+4,0%);

м. Київ — 9 777 грн (+1,5%).

Також понад 9 тисяч гривень на місяць доведеться заплатити в Хмельницькій (9 591 грн) та Чернівецькій (8 916 грн) областях.

Найбільше зростання цін

Найвідчутніше з початку року ціни зросли в таких областях:

Сумська — +14,6%;

Полтавська — +12,1%;

Херсонська — +10,7%;

Житомирська — +8,3%;

Вінницька — +7,6%.

Єдиним регіоном, де оренда подешевшала, стала Кіровоградська область. Там середня ціна зменшилась на 2,6% до 6 204 грн.

Найдешевше житло

Найменше за оренду платять у:

Херсонській області — 3 243 грн;

Запорізькій — 3 684 грн;

Миколаївській — 3 949 грн;

Харківській — 3 942 грн.

Нагадаємо, як раніше повідомляли аналітики Dim. Ria, у травні ринок оренди був нестабільним. Найчастіше оголошення про здачу житла в оренду з’являлися у Чернівецькій (+35%) та Закарпатській (+29%) областях.

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість оренди однокімнатного житла у столиці у травні склала 18 177 грн, що на 4% більше у порівнянні з квітнем.

У передмісті Києва також зафіксовано ріст цін:

Вишневе: +33% до 12 тис. грн;

Буча, Вишгород: +25% до 10 тис. грн;

Ірпінь, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка: +20% до 12 тис. грн.

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