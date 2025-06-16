Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні — свіжі дані Держстату — Finance.ua
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Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні — свіжі дані Держстату

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Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні — свіжі дані Держстату
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні — свіжі дані Держстату, freepik
Оренда житла в Україні з початку року подорожчала, але повільніше, ніж загальна інфляція. Західні області залишаються найдорожчими.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Так, у травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. З початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.

Найдорожчі регіони

Найвища середня вартість оренди зафіксована в:
  • Закарпатській області — 11 956 грн (+1,6%);
  • Львівській — 10 833 грн (+4,7%);
  • Рівненській — 10 289 грн (+4,0%);
  • м. Київ — 9 777 грн (+1,5%).
Також понад 9 тисяч гривень на місяць доведеться заплатити в Хмельницькій (9 591 грн) та Чернівецькій (8 916 грн) областях.

Найбільше зростання цін

Найвідчутніше з початку року ціни зросли в таких областях:
  • Сумська — +14,6%;
  • Полтавська — +12,1%;
  • Херсонська — +10,7%;
  • Житомирська — +8,3%;
  • Вінницька — +7,6%.
Єдиним регіоном, де оренда подешевшала, стала Кіровоградська область. Там середня ціна зменшилась на 2,6% до 6 204 грн.

Найдешевше житло

Найменше за оренду платять у:
  • Херсонській області — 3 243 грн;
  • Запорізькій — 3 684 грн;
  • Миколаївській — 3 949 грн;
  • Харківській — 3 942 грн.
Нагадаємо, як раніше повідомляли аналітики Dim. Ria, у травні ринок оренди був нестабільним. Найчастіше оголошення про здачу житла в оренду з’являлися у Чернівецькій (+35%) та Закарпатській (+29%) областях.
Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість оренди однокімнатного житла у столиці у травні склала 18 177 грн, що на 4% більше у порівнянні з квітнем.
У передмісті Києва також зафіксовано ріст цін:
  • Вишневе: +33% до 12 тис. грн;
  • Буча, Вишгород: +25% до 10 тис. грн;
  • Ірпінь, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка: +20% до 12 тис. грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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