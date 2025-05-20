Райони Києва де найбільше зросла вартість оренди (інфографіка) — Finance.ua

Райони Києва де найбільше зросла вартість оренди (інфографіка) Сьогодні 08:07 — Нерухомість

Райони Києва де найбільше зросла вартість оренди (інфографіка)

Найбільше зростання цін у квітні на оренду однокімнатних квартир у Києві сталося в Шевченківському районі.

Середня вартість оренди там піднялася на 33% - до 24 тис. грн.

Про це йдеться в звіті OLX.

Оренда житла в Києві зростає навіть у віддалених районах, проте активність орендарів — навпаки — падає.

Найбільше зростання цін на однокімнатні квартири за останній рік зафіксовано не в Печерському районі, як зазвичай, а в Шевченківському. Водночас кількість відгуків на оголошення про оренду зменшилася майже по всьому місту. Орендарі дедалі частіше звертають увагу на передмістя з новим житлом і нижчими цінами

Передмістя

У передмісті Києва також зафіксовано ріст цін, повідомляють у компанії:

Вишневе: +33% до 12 тис. грн;

Буча, Вишгород: +25% до 10 тис. грн;

Ірпінь, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка: +20% до 12 тис. грн.

У передмісті винятками стали Буча (+34%) та Вишгород (+8%), тоді як Петропавлівська Борщагівка втратила 45% інтересу з боку орендарів, Бровари — 33%.

Причини

Аналітики пояснюють такий дисбаланс перенасиченням ринку та завищеними очікуваннями власників квартир. У той час як Київ демонструє дорожчання навіть у спальних районах, передмістя з розвиненою інфраструктурою стає дедалі привабливішим для орендарів, пропонуючи кращі умови за помірніші ціни.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, за даними Держстату, оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Закарпатська та Львівська області залишаються найдорожчими регіонами для оренди.

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 413 гривень. З початку року ціни зросли на 2,7%.

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