Райони Києва де найбільше зросла вартість оренди (інфографіка) — Finance.ua
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Райони Києва де найбільше зросла вартість оренди (інфографіка)

Нерухомість
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Райони Києва де найбільше зросла вартість оренди (інфографіка)
Райони Києва де найбільше зросла вартість оренди (інфографіка)
Найбільше зростання цін у квітні на оренду однокімнатних квартир у Києві сталося в Шевченківському районі.
Середня вартість оренди там піднялася на 33% - до 24 тис. грн.
Про це йдеться в звіті OLX.
Райони Києва де найбільше зросла вартість оренди (інфографіка)
Оренда житла в Києві зростає навіть у віддалених районах, проте активність орендарів — навпаки — падає.
Найбільше зростання цін на однокімнатні квартири за останній рік зафіксовано не в Печерському районі, як зазвичай, а в Шевченківському. Водночас кількість відгуків на оголошення про оренду зменшилася майже по всьому місту. Орендарі дедалі частіше звертають увагу на передмістя з новим житлом і нижчими цінами

Передмістя

У передмісті Києва також зафіксовано ріст цін, повідомляють у компанії:
  • Вишневе: +33% до 12 тис. грн;
  • Буча, Вишгород: +25% до 10 тис. грн;
  • Ірпінь, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка: +20% до 12 тис. грн.
У передмісті винятками стали Буча (+34%) та Вишгород (+8%), тоді як Петропавлівська Борщагівка втратила 45% інтересу з боку орендарів, Бровари — 33%.

Причини

Аналітики пояснюють такий дисбаланс перенасиченням ринку та завищеними очікуваннями власників квартир. У той час як Київ демонструє дорожчання навіть у спальних районах, передмістя з розвиненою інфраструктурою стає дедалі привабливішим для орендарів, пропонуючи кращі умови за помірніші ціни.
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Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, за даними Держстату, оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Закарпатська та Львівська області залишаються найдорожчими регіонами для оренди.
  • Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 413 гривень. З початку року ціни зросли на 2,7%.

У якому великому місті України сьогодні найдешевше орендувати квартиру

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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