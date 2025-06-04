ТОП-5 міст, де найбільше дорожчає житло в новобудовах (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 міст, де найбільше дорожчає житло в новобудовах (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Нерухомість

ТОП-5 міст, де найбільше дорожчає житло в новобудовах (інфографіка)

Протягом січня-березня 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 28 432 квартири. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

У всіх регіонах західної України активізувалось будівництво та зросли ціни на нове житло під час війни.

Вартість квадратного метру зросла у місті з 24 лютого 2022-го до сьогодні з $520 до $850.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Head of sales ЛУН Ольга Петросюк.

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«У Києві квадратний метр за час війни здорожчав на 3% - з $1250 до $1290», — сказала Петросюк, презентуючи дослідження щодо динаміки ринку нерухомості на Будівельному конгресі у Києві.

До ТОП-5 де найбільше дорожчає житло в новобудовах, увійшли також Рівне (+43%), Ужгород (+42%), Чернігів (+36%) та Львів (+35%).

Івано- Франківськ також входить до трійки регіонів із найактивнішим будівництвом — після Львова та Києва: за останні три роки у місті стартувало зведення 66 нових житлових комплексів.

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За останній рік найбільше ціни на нові квартири зросли в Одесі — на 16%, Рівному (+12%) та Черкасах (10%).

Нагадаємо, Держстат повідомляв , що ціни на первинному ринку зростають активніше, ніж на вторинці. Це може свідчити про:

більший інфляційний тиск на первинку, який пов’язаний зі збільшенням собівартості будівництва (зростанням цін на будівельні матеріали, підвищенням рівня оплати праці будівельників тощо);

поступове повернення інвесторів (зокрема, через очікування на подальше зростання цін на житло, переорієнтацію державної пільгової програми єОселя на первинний ринок тощо);

зменшення обсягу пропозиції квартир, які будуються.

За перший квартал 2025 року 1-кімнатні квартири дорожчали трохи активніше за 2-та 3-кімнатні.

Довідка Finance.ua:

Щоб придбати однокімнатну квартиру на вторинці, українцям потрібно працювати в середньому більше 5 років, відкладаючи всю зарплату.

Найдоступнішими для купівлі є квартири у прифронтових містах — Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах.

У Харкові та Дніпрі для купівлі однокімнатної квартири не в новобудові слід відкладати середній заробіток майже 4 роки.

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