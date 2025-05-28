У першому кварталі в Україні звели понад 28 тисяч квартир: де найбільше новобудов — Finance.ua

У першому кварталі в Україні звели понад 28 тисяч квартир: де найбільше новобудов
Протягом січня-березня 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 28 432 квартири. Із них 8 462 розташовані в одноквартирних житлових будинках, а решта — 19 970 — у багатоквартирних.
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.
Де побудували найбільше квартир
Загальна площа нового житла — понад 2 млн «квадратів».
Найбільше нових квартир з’явилося у п’яти регіонах:
- Київська область — 5 472 квартири;
- місто Київ — 4 076;
- Одеська область — 3 488;
- Львівщина — 3 076;
- Вінницька область — 2 409.
Регіони з найменшими обсягами житлового будівництва:
- Херсонська область — 16 квартир;
- Донецька область — 40;
- Миколаївська область — 49;
- Кіровоградщина — 60;
- Сумська область — 75.
Новозбудоване житло в Україні за квартал склало майже 2,3 млн квадратних метрів, з них понад 1,15 млн припадає на одноквартирні будинки. Безпосередньо житлова площа склала близько 1,04 млн квадратних метрів.
Лідером за показником загальної площі введеного житла стала Київська область — понад 444 тисячі квадратних метрів. Далі — столиця з результатом понад 282 тисячі квадратних метрів. Львівська область посіла третє місце — тут звели 261 тис. м². Далі йде Одеська область — 199 тисяч квадратів та Вінницька — 168 тис. м².
Довідка Finance.ua:
- квартири на вторинному ринку мають значно більший попит, ніж помешкання в новобудовах. За даними квітневого опитування OLX Нерухомості, 61% респондентів розглядали або розглядають житло як на первинному, так і на вторинному ринку. Проте квартиру лише в новобудові шукають 14% опитаних, тоді як лише вторинне житло — 24%;
- за даними Держстату, ціни на житло в Україні продовжують поступово зростати, але темпи підвищення менші, ніж загальна інфляція. За даними статистичного відомства, ціни на квартири у першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року зросли на 11,2%. Водночас річна інфляція в березні сягнула 14,6%.
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