У першому кварталі в Україні звели понад 28 тисяч квартир: де найбільше новобудов — Finance.ua

У першому кварталі в Україні звели понад 28 тисяч квартир: де найбільше новобудов Вчора 16:02 — Нерухомість

У першому кварталі в Україні звели понад 28 тисяч квартир: де найбільше новобудов

Протягом січня-березня 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 28 432 квартири. Із них 8 462 розташовані в одноквартирних житлових будинках, а решта — 19 970 — у багатоквартирних.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Де побудували найбільше квартир

Загальна площа нового житла — понад 2 млн «квадратів».

Найбільше нових квартир з’явилося у п’яти регіонах:

Київська область — 5 472 квартири;

місто Київ — 4 076;

Одеська область — 3 488;

Львівщина — 3 076;

Вінницька область — 2 409.

Регіони з найменшими обсягами житлового будівництва:

Херсонська область — 16 квартир;

Донецька область — 40;

Миколаївська область — 49;

Кіровоградщина — 60;

Сумська область — 75.

Інфографіка: Держстат

Новозбудоване житло в Україні за квартал склало майже 2,3 млн квадратних метрів, з них понад 1,15 млн припадає на одноквартирні будинки. Безпосередньо житлова площа склала близько 1,04 млн квадратних метрів.

Лідером за показником загальної площі введеного житла стала Київська область — понад 444 тисячі квадратних метрів. Далі — столиця з результатом понад 282 тисячі квадратних метрів. Львівська область посіла третє місце — тут звели 261 тис. м². Далі йде Одеська область — 199 тисяч квадратів та Вінницька — 168 тис. м².

Довідка Finance.ua:

квартири на вторинному ринку мають значно більший попит, ніж помешкання в новобудовах. За даними квітневого опитування OLX Нерухомості, 61% респондентів розглядали або розглядають житло як на первинному, так і на вторинному ринку. Проте квартиру лише в новобудові шукають 14% опитаних, тоді як лише вторинне житло — 24%;

за даними Держстату, ціни на житло в Україні продовжують поступово зростати, але темпи підвищення менші, ніж загальна інфляція. За даними статистичного відомства, ціни на квартири у першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року зросли на 11,2%. Водночас річна інфляція в березні сягнула 14,6%.

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