Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році — Finance.ua

Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році Вчора 12:03 — Нерухомість

Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році

На вибір житла у 2025 році впливає чимало факторів, але найголовніші з них — фінансові можливості та оцінка ризиків через війну. Когось із потенційних покупців ці чинники зупиняють, а хтось вирішує таки придбати квартиру чи з власних заощаджень, чи скориставшись державними програмами.

Яке житло шукають українці у 2025 році: первинне чи вторинне, одно- чи двокімнатне, з ремонтом чи без? Розповідаємо, які квартири цікавлять покупців та що може стати їхнім вибором цьогоріч.

Новобудова чи вторинка

Квартири на вторинному ринку мають значно більший попит, ніж помешкання в новобудовах. За даними квітневого опитування OLX Нерухомості, 61% респондентів розглядали або розглядають житло як на первинному, так і на вторинному ринку. Проте квартиру лише в новобудові шукають 14% опитаних, тоді як лише вторинне житло — 24%.

Також аналітики OLX дослідили, що відгуків на вторинні квартири в понад 3 рази більше, ніж на помешкання в новобудовах. А це свідчить про значне переважання за попитом.

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«Економічні реалії — низькі доходи та зростання цін — штовхають українців до вторинного ринку, де можна знайти доступніше житло без ризиків очікування», — коментують в OLX Нерухомості.

Якраз можливість негайного заселення українці під час опитування назвали головною перевагою вторинки (68% респондентів). Також серед плюсів:

можливість оцінити реальний стан об’єкта (57%);

сформована інфраструктура (51%);

шанс поторгуватися (50%);

ширший вибір районів (34%).

Як вирішальний фактор опитані називають нижчу ціну. Часто квартира на вторинці є вибором покупців, які не можуть дозволити собі житло в новобудові чи чекати завершення будівництва.

Первинний ринок залишається привабливим для тих, хто готовий витратити більше за кращий комфорт у майбутньому. За даними опитування, квартиру в новобудові розглядають через:

автономність опалення та наявність резервного живлення (53%);

сучасне планування (51%);

розвинену інфраструктуру, враховуючи наявність стоянок та дитячих майданчиків (45%);

нові матеріали та технології будівництва (44%).

Можливість зекономити на початкових етапах (31%) та оформити «єОселю» (25%) — також важливі фактори, особливо в умовах економічної невизначеності.

Проте первинний ринок має суттєві недоліки: 69% опитаних вважають, що купівля може бути ризикованою через незавершення будівництва, а 61% - вважають, що затримки в здаванні будинків в експлуатацію зараз суттєві. І це не враховуючи високу ціну, витрати на ремонт та очікування, які українці також виокремили як значні недоліки.

Одна, дві чи три кімнати

Однокімнатні та двокімнатні квартири є найпопулярнішими на ринку. В основному такими помешканнями цікавляться молоді сім’ї, а також інвестори, які планують їх здавати в оренду, зазначають аналітики OLX Нерухомості.

Одна з головних причин такого вибору — нижчі ціни в порівнянні з більшими за площею пропозиціями. До того ж квартири з одною та двома кімнатами через їх ціновий діапазон підходять під критерії державної програми «єОселя».

До слова, середня вартість одно- та двокімнатних квартир на OLX становить 1,67 мільйона та 2,32 мільйона гривень відповідно. Трикімнатні помешкання продають у середньому за 4,34 мільйона гривень, а чотири- та п’ятикімнатні — за 8,87 мільйона та 18,5 мільйона гривень відповідно. Останні мають найменший попит, очевидно, що через високу ціну. Відповідно кількість пропозицій з такою кількістю кімнат на ринку невелика.

Чому квартири з ремонтом у пріоритеті

Найбільше потенційні покупці цікавляться квартирами з прийнятними побутовими умовами (є комунікації, частково меблі та техніка) та з євроремонтом. Це ще раз підтверджує той факт, що українці більше шукають готове вторинне житло.

«Більшість людей шукають квартири з ремонтом. Квартири, в яких є будь-який ремонт, тобто такі, куди можна одразу переїхати. Ремонт забирає багато часу, а ще це зайві витрати. Людям потрібно заселятися зараз, а не відкладати життя на потім», — каже Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України.

Середня вартість квартири з прийнятними умовами для проживання становить 1,35 мільйона гривень, а житла з євроремонтом — 2,61 мільйона гривень.

Квартири з ремонтом за авторським проєктом мають набагато менший попит через вищу ціну — у середньому 4,38 мільйона гривень.

Які квартири обирають у новобудовах

Через повномасштабне вторгнення у покупців, які вирішують купити житло в новобудовах, сформувалася одна цікава тенденція. Мовиться про вибір квартири не під потреби одного мешканця, пари чи сім’ї, а родини з кількох поколінь.

«Багато потенційних покупців забирають батьків чи родичів із тимчасово окупованих територій і перевозять їх до себе. Це безпосередньо впливає на запити покупців на ринку нерухомості. Зокрема, бачимо стійку тенденцію до вибору формату європланувань, де спільні зони становлять від третини корисної площі», — розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Йдеться про квартири площею від 55 до 85 квадратів, де є великі кухні-вітальні, два санвузли та достатня кількість місць для зберігання. Це можуть бути й однокімнатні, і двокімнатні, і трикімнатні помешкання.

У відсотковому співвідношенні, за спостереженнями Берещак, лідером є двокімнатні квартири з європлануванням (41%), а далі — однокімнатні (38%) та трикімнатні (21%).

Оскільки перевагою новобудов є автономність, то покупці звертають увагу на наявність альтернативних джерел живлення (чи є можливість заживити ліфтове обладнання, насос для подачі води тощо). Також серед критеріїв вибору:

наявність укриття в будинку чи поблизу;

облаштованість подвір’я та функціональність просторового планування;

відчуття тиші та спокою (зелені зони, обмежений трафік, школи та садки поруч, відсутність військових об’єктів поблизу).

«Покупці звертають увагу на поверховість, бо це питання комфорту у випадку можливих блекаутів. Вони обирають варіанти від 2 до 9 поверху, часто навіть обмежуються 7 поверхом, якщо мовиться про старий житловий фонд, — прокоментувала Вікторія Берещак.

Вищі поверхи менш популярні з двох причин:

через вищу ціну, що стартує від 3 мільйонів гривень (в середньому на 30% дорожче за пропозиції на низьких та середніх поверхах);

через загрозу повітряних обстрілів з початком повномасштабного вторгнення.

Телеканал 24 За матеріалами:

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