Как можно продать земельный участок без кадастрового номера — все нюансы — Finance.ua
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Как можно продать земельный участок без кадастрового номера — все нюансы

Недвижимость
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Как можно продать земельный участок без кадастрового номера — все нюансы
Как можно продать земельный участок без кадастрового номера — все нюансы
Продажа земельного участка без кадастрового номера невозможна в правовом поле. Если вы планируете отчуждение участка, то в первую очередь позаботьтесь о внесении его в кадастр.
Об этом рассказали эксперты Земельного фонда Украины.
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Что такое кадастровый номер
Это уникальный код, который присваивается каждому земельному участку при внесении его в Государственный земельный кадастр. Этот номер позволяет идентифицировать участок как объект права собственности.
Можно ли обойтись без него
Закон Украины однозначно предусматривает, что ни одна нотариальная сделка по отчуждению (продажа, дарственная, обмен и т. п.) земельного участка не может быть заключена без кадастрового номера.
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Нотариус должен проверить наличие кадастрового номера перед удостоверением договора. Если же номера нет — нотариальное действие не состоится.
Последствия
  • Ни один регистратор не внесет в Государственный реестр прав договор купли-продажи без кадастрового номера.
  • Покупатель не станет законным владельцем.
  • Продажа будет признана недействительной, если кто-то попытается ее провести в обход требований.
Что делать, если у участка нет кадастрового номера
  1. Обратиться в землеустроительную организацию для изготовления технической документации.
  2. Подать документы в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через электронный кабинет.
  3. Получить выписку из Государственного земельного кадастра с присвоенным номером.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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