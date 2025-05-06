Недвижимость, земля и авто: конфискуют имущество у лиц, которые переправляли мужчин через государственную границу — Finance.ua

Недвижимость, земля и авто: конфискуют имущество у лиц, которые переправляли мужчин через государственную границу Сегодня 19:44 — Криминал

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило и разыскало активы лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

По информации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, в феврале 2025 года должностные лица договорились с двумя гражданами Украины об их незаконном перемещении на участок государственной границы с Румынией за денежное вознаграждение в размере 7 тысяч долларов США за каждого. Указанные факты подтверждаются материалами уголовного производства, а фигуранты уже уведомлены о подозрении.

В рамках поиска активов работники АРМА с помощью информационных и справочных подсистем, государственных реестров и банковских учреждений установили и разыскали активы подозреваемых.

«Нам удалось выявить банковские счета, а также различные объекты имущества, находящиеся в собственности подозреваемых. В частности, была разыскана жилая недвижимость, земельные участки, автомобильный и речной транспорт», — сообщил заместитель главы АРМА Павел Великоречанин.

Он добавил, что полученные данные уже переданы в орган досудебного расследования для инициирования процедуры наложения ареста на выявленные активы.

Напомним, АРМА разыскало активы должностных и должностных лиц одного из киевских ОСМД, которые обманули совладельцев многоквартирного дома. Среди активов более 90 объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе в центре Киева, 22 автомобиля и каютный круизный катер.

Діло По материалам:

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