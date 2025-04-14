АРМА разыскало за рубежом $20 млн долл. коррупционеров — выходцев из Украины Сегодня 07:18 — Казна и Политика

АРМА разыскало за рубежом $20 млн долл. коррупционеров — выходцев из Украины

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами разыскало на счетах в иностранных банках 20 млн долларов, полученных коррупционным путем выходцами из Украины.

Об этом сообщил заместитель главы АРМА Павел Великоречанин, выступая на Антикоррупционном форуме в Киеве.

«В рамках реализации стратегии возврата активов мы разыскали за рубежом активов на 20 млн долларов на счетах», — сказал он.

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Великоречанин рассказал, что АРМА взаимодействует с Офисом генпрокурора с тем, чтобы запросить у иностранных государств международно-правовую помощь для возврата этих средств в Украину.

Также, по его словам, у АРМА есть кейс, в котором арестовано 5 млн долларов в Польше.

Чиновник утверждает, что учреждение находится на финишной прямой в возврате этих средств в Украину.

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«Это будет первый кейс возврата зарубежных активов, полученных коррупционным путем. Эти средства мы направим на закупку военных облигаций», — отметил Великоречанин.

По его словам, в общей сложности АРМА уже направило 8 млрд грн на закупку облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ).

Укрінформ По материалам:

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