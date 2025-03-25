АРМА перечислило 1,87 млрд грн в бюджет от арестованных активов — Finance.ua
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АРМА перечислило 1,87 млрд грн в бюджет от арестованных активов

Казна и Политика
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АРМА перечислило 1,87 млрд грн в бюджет от арестованных активов
АРМА перечислило 1,87 млрд грн в бюджет от арестованных активов
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) направляет в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии россии еще 1,87 миллиарда гривен.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По ее словам, это стало возможным благодаря списанию АРМА средств рф, которые до этого были арестованы, но находились на счете в коммерческом банке.
«Последовательная деятельность АРМА направлена ​​на списание средств, полученных от подсанкционных лиц, российских банков и компаний, в соответствии с законодательством и решениями судов и на восстановление и защиту страны», — отметила Дума.
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Она напомнила, что правительство своим распоряжением нормировало процедуру, позволяющую 1,87 млрд грн от продажи конфискованных облигаций направить в Фонд восстановления Украины. АРМА выполнило это решение за три дня.
Дума подчеркнула, что от списанных агентством российских средств в сумме 1,8 млрд грн, ъ АРМА смогло обеспечить чистую прибыль в госбюджет в сумме почти 500 млн грн, которые также направлены в специальный фонд государственного бюджета Украины еще в феврале этого года.
Именно эти средства поступили от эффективного управления активами ООО «Роял пей Юроп».
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Кроме того, в 2024 году более 18 миллионов долларов США АРМА взыскало со счетов оффшорных компаний российских олигархов Фридмана и Авена, а недавно еще 137 млн ​​грн со счетов компаний, связанных с этими подсанкционными лицами.
Средства специального фонда государственного бюджета Украины направляются на:
  • строительство объектов инфраструктуры, защитных сооружений гражданской защиты; восстановление объектов жилищного и общественного назначения;
  • новое строительство объектов жилищного назначения для лиц, лишившихся жилья вследствие военных действий от вооруженной агрессии рф;
  • строительство учреждений здравоохранения и других социальных проектов.
АРМА в настоящее время управляет санкционными денежными активами, арестованными в рамках уголовных производств, на общую сумму более 5,5 млрд грн, из которых:
  • 4,5 млрд грн;
  • 22 млн долл.;
  • 3,5 млн евро.
По материалам:
Діло
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