АРМА готовит к продаже арестованные российские и белорусские грузовики — Finance.ua

АРМА готовит к продаже арестованные российские и белорусские грузовики Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к продаже арестованные белорусские и российские грузовые автомобили; активы оценены в 4,2 млн грн.

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«АРМА продолжает процесс реализации арестованных активов, и сейчас завершен один из ключевых этапов — оценка белорусских и российских грузовых автомобилей. По результатам экспертной оценки, проведенной победителем конкурса на реализацию актива — ООО „Тендер-Онлайн“, их оценочная стоимость превышает 4,2 млн грн без НДС», — говорится в сообщении.

Кроме того, победитель открытого конкурса должен оплатить таможенные платежи в 3,5 млн грн, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет.

Отмечается, что указанные активы в ближайшее время будут выставлены на открытые аукционы в системе Prozorro.

Как сообщалось, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало на аукционах очередную партию хлорида калия происхождением из беларуси на сумму 45,5 млн грн.

Укрінформ По материалам:

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