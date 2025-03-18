АРМА готовит к продаже арестованные российские и белорусские грузовики — Finance.ua
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АРМА готовит к продаже арестованные российские и белорусские грузовики

Фондовый рынок
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к продаже арестованные белорусские и российские грузовые автомобили; активы оценены в 4,2 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства.
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«АРМА продолжает процесс реализации арестованных активов, и сейчас завершен один из ключевых этапов — оценка белорусских и российских грузовых автомобилей. По результатам экспертной оценки, проведенной победителем конкурса на реализацию актива — ООО „Тендер-Онлайн“, их оценочная стоимость превышает 4,2 млн грн без НДС», — говорится в сообщении.
Кроме того, победитель открытого конкурса должен оплатить таможенные платежи в 3,5 млн грн, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет.
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Отмечается, что указанные активы в ближайшее время будут выставлены на открытые аукционы в системе Prozorro.
Как сообщалось, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало на аукционах очередную партию хлорида калия происхождением из беларуси на сумму 45,5 млн грн.
По материалам:
Укрінформ
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