АРМА реализует 2 тысячи тонн арестованной российской железной руды — Finance.ua

АРМА реализует 2 тысячи тонн арестованной российской железной руды Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начинает реализацию на «Прозорро.Продажи» более 2 тыс. тонн арестованной российской железной руды.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Стартовая цена — 6,1 млн грн. Таможенные платежи от реализации этого актива составят 2,3 млн грн.

Железная руда хранится в 31 железнодорожном грузовом вагоне.

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Арестованный актив связан с уголовным производством по незаконному ввозу товаров из россии и беларуси из-за злоупотребления таможенным режимом «транзита», что привело к непоступлению в бюджет более 10 млн грн налогов.

Економічна Правда По материалам:

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