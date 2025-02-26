АРМА реализует 2 тысячи тонн арестованной российской железной руды — Finance.ua

АРМА реализует 2 тысячи тонн арестованной российской железной руды
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начинает реализацию на «Прозорро.Продажи» более 2 тыс. тонн арестованной российской железной руды.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Стартовая цена — 6,1 млн грн. Таможенные платежи от реализации этого актива составят 2,3 млн грн.
Железная руда хранится в 31 железнодорожном грузовом вагоне.
Арестованный актив связан с уголовным производством по незаконному ввозу товаров из россии и беларуси из-за злоупотребления таможенным режимом «транзита», что привело к непоступлению в бюджет более 10 млн грн налогов.
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