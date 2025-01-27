АРМА передало стратегически важный завод в управление «Укрэнерго» — Finance.ua
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АРМА передало стратегически важный завод в управление «Укрэнерго»

Казна и Политика
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АРМА передало стратегически важный завод в управление «Укрэнерго»
АРМА передало стратегически важный завод в управление «Укрэнерго», Фото: АРМА
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) во взаимодействии с Бюро экономической безопасности обеспечило передачу стратегически важного ООО «Львовская изоляторная компания» в управление НЭК «Укрэнерго».
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Отмечается, что передача ООО «Львовская изоляторная компания» в управление НЭК «Укрэнерго» осуществлена ​​во исполнение распоряжения правительства Украины с использованием механизма, предусмотренного статьей 21−1 закона об АРМА, позволяющего передавать важные для государства объекты в управление по специальной процедуре.
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Львовский изоляторный завод является уникальным предприятием — единственным в Украине производителем стеклянных изоляторов, критически важным для функционирования энергетической инфраструктуры.
Среди преимуществ от передачи актива в управление госкомпании обеспечение энергетической безопасности, гарантирование 95% дохода в государственный бюджет ежемесячно, сохранение производственного потенциала предприятия.
В настоящее время бенефициаром ООО «Львовская изоляторная компания» указана Ольга Дубовицкая (Эстония). Ранее одним из основателей компании был россиянин Сергей Петров.
По материалам:
Економічна Правда
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