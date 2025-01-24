АРМА проиграла апелляцию за активы Медведчука — Finance.ua
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АРМА проиграла апелляцию за активы Медведчука

Фондовый рынок
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Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА) не смогло отменить запрет на продажу активов экс-нардепа Виктора Медведчука.
Об этом 24 января сообщила пресс-служба Минюста.
В декабре 2024 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление Минюста об обеспечении иска о взыскании в доход государства активов Медведчука. АРМА его обжаловала.
Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу АРМА и приняла решение о закрытии производства по этой жалобе.
Ранее Минюст объяснял, что защищает государство от компенсаций и риска возврата активов бывшим собственникам. Санкционное взыскание активов означает их безвозвратный переход к государству без компенсации. При реализации арестованного имущества по уголовному делу средства должны быть возвращены собственнику после закрытия дела и снятия ареста.
Как сообщило «Суспільне», председатель АРМА Елена Дума заявила, что Нацагентство по розыску и управлению активами будет подавать кассационную жалобу.
По материалам:
Економічна Правда
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